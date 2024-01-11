دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت بلدية دبي 11 جائزة ريادية خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، توّجت جهودها ومبادراتها ومشاريعها المتميزة في قطاعات ومجالات حيوية متعددة شملت التخطيط الحضري وجَودة الحياة، وترخيص وتنظيم المباني وقطاع البناء والتشييد، والصحة والسلامة، وتعزيز التحول الرقمي في مجال العقود والمشتريات وسلاسل التوريد وإدارة المشاريع، إضافةً إلى جهودها في تعزيز سعادة المتعاملين.

وتجسّد الجوائز التي حصدتها البلدية محاور عملها الاستراتيجية في بناء أنظمة عمل رقمية وتنافسية، وتطوير منظومة ابتكار رقمية متقدمة ورائدة، والتركيز على التخطيط الحضري المستدام لأفضل جَودة حياة وتطوير قطاع بناء ذكي ومتقدم عالمياً في إمارة دبي، إضافةً إلى إسعاد الناس عبر تطوير خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعاتهم، وضمان استدامة البيئة والصحة والغذاء لتسهم في مجملها بجعل دبي أكثر ريادةً وجاذبيةً وجَودةً للحياة.

إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة

نالت بلدية دبي الفئة الذهبية في التصميم الحضري من جوائز تصميم المستقبل العالمية "Global Future Design Awards"، وذلك عن مبادرة الحي المتكامل لتصميم مركز الخدمات في منطقة العوير الأولى، والهادف إلى تلبية الاحتياجات الخدمية المستقبلية لتحقيق مجتمعات متكاملة وفق أفضل المعايير التخطيطية بما يعزز من جَودة الحياة ورفاهية حياة السكان.

كما فازت بفئة التخطيط والتصميم من جائزة المدن المستدامة والمستوطنات البشرية (SCAHSA)، وذلك عن مبادرة الخطة الإطارية لتطوير المناطق الريفية، الرامية إلى الحفاظ على طبيعة المناطق الريفية، وتوفير الخدمات والمرافق والاحتياجات اللازمة لأهالي المناطق وزوارها.

ترخيص المباني

وحصلت بلدية دبي على المركز الأول في جائزة المؤسسة المبتكرة في مجال البناء لهذا العام ضمن "جوائز معرض الخمسة الكبار"، وذلك عن مبادرة مشاريع بلدية دبي في مجال الابتكار في البناء، والتي تهدف إلى تطوير خدمات وتطبيقات البلدية وفقاً لأحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال البناء والتشييد.

الصحة والسلامة

ونالت بلدية دبي المركز الأول في "الجائزة العربية لمكافحة التدخين"، وذلك عن فئة أفضل تشريعات، نتيجةً لجهودها في مكافحة التبغ وتنظيم التدخين في الإمارة، عبر إعداد وتنفيذ برنامج متكامل لمكافحة التبغ وتنظيم عملية التدخين، وضمان الشمولية في تنفيذ أحكام وضوابط القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية.

ونفذت البلدية منذ عام 2021 أكثر من يقارب 36 ألف زيارة للرقابة والتفتيش على التبغ ومنتجاته والسلع المرتبطة بها المتداولة في السوق المحلي، والأماكن المخصصة للتدخين، وضمان مطابقة منتجات التبغ المتداولة للمواصفات المعتمدة في الدولة، ومدى التزام المؤسسات بالاشتراطات المعتمدة.

إسعاد المتعاملين

وفازت بلدية دبي بالمركز الأول من "الجائزة العالمية للتحسين المستمر" عن فئة السعادة والمشاركة، وذلك عن مبادرة تحسين تجربة المتعاملين وخفض الجهد، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لتسريع التعافي وتعزيز تنافسية دبي في مجال الاقتصاد والحفاظ على مكانتها ضمن أفضل المدن في ممارسة الأعمال، إضافةً إلى ترجمة توجهات حكومة دبي بتخفيض الاشتراطات الحكومية بنسبة 30%.

وتهدف المبادرة إلى تقليل الجهد وخفض تكاليف ممارسة الأعمال والمطابقة والامتثال لاشتراطاتها من المستثمرين، واستكمال جهود التحول نحو القنوات الحكومية المشتركة، وتحقيق رؤية 360 للخدمات الحكومية.

كما نالت البلدية المركز الأول من "جائزة الأفكار العربية الدولية" عن فئة إسعاد المتعاملين، وذلك عن مبادرة "صوت المتعامل"، الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر بين قيادات البلدية مع المتعاملين والمستثمرين في إمارة دبي، وإشراكهم في تطوير وتحسين الخدمات، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههم.

العقود والمشتريات

وحصدت بلدية دبي "جائزة مستقبل التوريد" عن فئة الابتكارات في تقييم أداء الموردين، وذلك عن مبادرة "رقمنة تقييم أداء الموردين"، بفضل تبني تقنيات التحول الرقمي المبتكرة، وأتمتة العمليات الروبوتية والمهام المتكررة، دون الحاجة إلى تدخل بشري في عملية التقييم، والتي تهدف إلى رفع الكفاءة والقدرة التنافسية لبلدية دبي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي وتعزيز مكانتها عاصمةً رقميةً عالميةً.

كما حصلت على فئة جائزة الاستخدام المتميز للتكنولوجيا من "جوائز المستثمرين في الناس"، وذلك عن مبادرة التحول الرقمي في المشتريات، والتي تهدف إلى مواكبة التوجهات الحكومية في تطبيق أفضل الحلول التقنية في مجال الشراء والتعاقد، وتسهيل إجراءات العمل وفقاً للأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للبلدية بتقديم حلول نوعية ومبتكرة للخدمات التعاقدية والشرائية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

إدارة المشاريع

ونالت بلدية دبي المركز الأول عالمياً عن فئة قائد العام في مجال مكتب إدارة المشاريع ضمن جوائز مكاتب إدارة المشاريع العالمية PMO Global Awards، حيث حازت هبة بلال الشحي، مدير مكتب إدارة المشاريع في بلدية دبي على اللقب.

وتعزز الجائزة من الجهود الريادية والاحترافية لبلدية دبي في مجال إدارة المشاريع ونموذجها التنموي المتميز وتحقيق موقع متقدم في الريادة المؤسسية ضمن مؤسسات حكومة دبي والإمارات والعالم، خصوصاً وأنها حازت سابقاً على جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى العالم لسنتين متواليتين حيث حازت على اللقب في عام 2022، من "معهد إدارة المشاريع العالمي"، وفي عام 2021 ضمن جوائز "PMO" العالمية من التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع.

التميز والمعرفة

وفازت بلدية دبي بجائزة المؤسسة المعرفية الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم ضمن جوائز مايك العالمية "Global MIKE Award"، وذلك كونها مؤسسة رائدة في مجال إدارة المعرفة والابتكار بعد أن أظهرت مستويات نضج عالية في كافة المعايير، أبرزها؛ منظومة الابتكار والمعرفة، وإطار إدارة المعرفة وأنشطة التبادل المعرفي، ونشر ثقافة الابتكار والمعرفة والمشاريع والخدمات الابتكارية التي عززت في مجملها من الريادة المؤسسية لبلدية دبي عالمياً.

تقنية المعلومات

وتُوّجت بلدية دبي بالمركز الأول في فئتين من "جائزة الابتكار الرقمي"، الأولى حول فئة مشروع المدينة الذكية لهذا العام، عن مشروع مراقبة الانبعاثات الناجمة من الزيوت والشحوم والوقود وتجنب تصريفها في نظام الصرف الصحي، والذي وظف تقنيات إنترنت الأشياء ومع الربط بمنصة البيانات الضخمة وأدوات التحليل لعرض القراءات على لوحة المعلومات.

أما الفئة الثانية فهي فئة مشروع التقنيات الناشئة، وذلك عن مشروع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل طلبات الشركات لجمع النفايات والمساعدة في الموافقة على اعتماد طلبات الشركات.

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