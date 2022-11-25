في فعالية تشجع على تبني نمط حياة صحي

دبي: انطلاقاً من أهمية الترويج لفوائد تبني أسلوب حياة صحي ونشط، دعا برنامج إكسبو للمدارس بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وتحدي دبي للياقة، المدارس من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة إكسبو دبي للمشاركة في مسيرة رياضية ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، حيث رحبت المدينة، اليوم الجمعة، بأكثر من 1000 طالب من 25 مدرسة من جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقالت مرجان فريدوني رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: "نعمل مع كل الجهات التعليمية والمدارس للمساهمة في توفير نهج تعلّم متطور خارج الفصل الدراسي، بتقديم تجارب غنية من الحياة الواقعية تلهم الطلبة وتحفزهم للتفكير في مستقبلهم، وقد شهدنا أثراً إيجابياً مذهلاً لهذه التجارب على الطلبة."

وأضافت: "يجسد حدث اليوم التزام مدينة إكسبو دبي بتوفير منصة تجمع الترفيه والمتعة بالتعلم والفائدة، كما يساهم في تعزيز علاقتنا وتعاوننا مع المجتمع التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع دوما لتعميق هذه العلاقة وتبني مبادرات وبرامج تخدم أجيال المستقبل".

تهدف المسيرة إلى تعزيز العلاقة الوثيقة التي تجمع مدينة إكسبو دبي بالمجتمع التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط المزيد من الضوء على أهمية المدينة كونها مركزاً تعليمياً مميزاً، وذلك بالتزامن مع مشاركة مدينة إكسبو دبي في تحدي دبي للياقة، وهي حملة سنوية على مستوى مدينة دبي لتشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة، تمتد من 29 أكتوبر إلى 27 نوفمبر 2022.

ويهدف برنامج إكسبو للمدارس عبر مبادراته المتنوعة إلى إلهام الطلاب من جميع الفئات العمرية والخلفيات الثقافية، وإثارة فضولهم ليكونوا صناع التغيير الإيجابي في المستقبل، كما يقدم الدعم لتنمية مواهبهم الفنية، حيث صمم إكسبو للمدارس برنامج إكسبو لنجوم المستقبل بهدف تمكين المواهب الصاعدة، حيث يخدم طلاب المدارس من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ويتيح لهم الفرصة لإظهار شغفهم وإبداعهم من خلال تقديم عروضهم في مدينة إكسبو دبي.

ويعمل برنامج إكسبو لنجوم المستقبل على إبراز المواهب الفنية لدى الطلبة ودعمها، واستأنف البرنامج نشاطه بعد أن قدم طلاب من المدرسة الهندية الثانوية القرهود ومدرسة نيودلهي الخاصة ومدرسة جيمس ليغاسي عروضهم الخاصة يوم أمس الخميس، كما قدمت مدرسة أمباسادور ومعهد كادينزا للموسيقى عروضهم ظهر اليوم الجمعة في ساحة الوصل. ووقع الاختيار على هذه المدارس لتقديم أعمالها المؤثرة التي قدمتها في إكسبو 2020 دبي، والتي سلطت جميعها الضوء على الضرورة الملحة للتصدي لتغير المناخ، وذلك مع انطلاق استعدادات مدينة إكسبو دبي لاستضافة مؤتمر الإمارات للمناخ (كوب 28) في عام 2023.

لمزيد من المعلومات عن برنامج إكسبو للمدارس، يرجى زيارة قنوات التواصل الاجتماعي للبرنامج @exposchoolprogramme.

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