رعى معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أ. يوسف البنيان، اليوم في الرياض حفل تكريم شركاء النجاح من القطاعي الحكومي والخاص، الذي نظمة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" نظيراً لدعمهم وجهودهم في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، حيث يُعد تمكين هذا القطاع من أهم ركائز تنمية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.

وأضح رئيس مجلس إدارة برنامج "كفالة" الأستاذ عبد الرحمن بن منصور خلال كلمته الافتتاحية أن حفل تكريم جائزة كفالة للأداء المتميز يشجع ويحفز الجهات التمويلية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعزز برامج التنمية، بالإضافة إلى أنه يسهم في توسيع نطاق التمويل ليشمل شريحة جديدة من المنشآت التي لم يسبق لها الحصول على التمويل للمساهمة في دعم ونمو الاقتصاد الوطني المحلي.

كما أعلن الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" الأستاذ همام هاشم عن وصول البرنامج إلى ضمانات تمويلية تجاوزت 100 مليار ريال سعودي بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة التي أسهمت بدورها في دعم القطاع، من خلال تمويل أكثر من 23 ألف منشأة، كما ساهم البرنامج في توفير ما يقارب مليون وظيفة. كما تم عقد 100 شراكة مع القطاعي الحكومي والخاص، لتؤكد على التعاون المثمر بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الإنجاز الوطني.

وكرم برنامج كفالة شركاء النجاح من القطاعي الحكومي والخاص نظير الجهود المقدمة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وتم تكريم عدد من الجهات الحكومية ومنها: البنك المركزي السعودي وصندوق التنمية الوطني والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية السياحي وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصندوق الثقافي والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للأوقاف والبرنامج الوطني لتقنية المعلومات، ومن القطاع الخاص الحاصلين على جائزة كفالة للتميز حصل بنك الرياض والبنك العربي الوطني والبنك الأهلي السعودي وبنك البلاد وشركة عبداللطيف جميل وشركة الأمثل وشركة الرائدة للتمويل، ويأتي نجاح هذا التكريم بمشاركة البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض كراعيين ماسي والبنك السعودي الأول كراعي ذهبي.

وأعلن برنامج "كفالة" في الحفل على حصوله جائزتين بلاتينية للمنتج الأكثر ابتكارا عالمياُ والمنتج الأكثر ابتكاراً لبرامج الضمان، من قبل المؤتمر العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظير التحول الذي صنعه البرنامج على مستوى إصدار الضمانات وأتمتة العمليات مع الجهات التمويلية والذي يعد أحد المؤتمرات المصاحبة لمجموعة قمة العشرين.

الجدير بالذكر أن البرنامج نجح في تقديم 64,494 كفالة، بإجمالي كفالات مصدرة بلغت 72.5 مليار ريال. وانتقلت 27 منشأة تم تمويلها عبر برنامج كفالة من المنشآت المتوسطة إلى السوق الموازي، في حين أن 8% من المنشآت متناهية الصغر أصبحت منشآت صغيرة ومتوسطة، و4% من المنشآت الصغيرة أصبحت منشآت متوسطة.



وفي إطار جهود البرنامج المستمرة، شهدت عملية إصدار الكفالات نموًا بنسبة 166% بين عامي 2019 و2023، كما انخفضت مدة إصدار الكفالة من 48 يوم عمل إلى 36 ساعة مستخدمي ذات العدد من متخذي القرار، ولكن بآليات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى ذلك، قدم البرنامج الدعم لجميع برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث قدم الدعم لـ 18 برنامجًا مختلفًا.

ومن جهة أخرى، أظهرت الدراسات الاقتصادية الموثوقة بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن المنشآت التي استفادت من البرنامج ارتفعت نسبة التوظيف لديها بنسبة 17.3% مقارنةً بمنشآت مشابهة لم تستفد من البرنامج وحصلت على التمويل الاعتيادي. إضافةً على ذلك، قُدرت مساهمة برنامج كفالة للناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 27 مليار ريال.

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