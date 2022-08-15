مسقط: عقد البنك الأهلي مؤخراً اجتماعاً خاصاً لفريق الخدمات المصرفية للأفراد وذلك بهدف استعراض الأداء المالي للخدمات المصرفية للأفراد واستكشاف سبل جديدة لتعزيز التجربة المصرفية للعملاء. وتمكن البنك من تحقيق أداء مالي جدير بالثناء في الربع الثاني من العام الحالي.

أشاد الاجتماع بالدور الحيوي الذي يقوم به كل فرع في تعزيز مسيرة نمو البنك، حيث سجل البنك الأهلي ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 18.6٪ ليصل إلى 15.8 مليون ريال عُماني في الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما قام مدراء الفروع بتسليط الضوء على الإنجازات التي حققها البنك على مدار العام الجاري ليصبح بذلك أحد أكثر البنوك المفضلة في السلطنة. وعلى هامش الاجتماع، احتفى المشاركون بالنجاح الذي حققه حساب النخبة في نمو محفظة ودائع العملاء التي بلغت 100 مليون ريال عُماني، فضلاً عن مناقشة أهمية تحديث المنصات الرقمية ضمن استراتيجية البنك الحالية والمستقبلية.

وفي معرض حديثه، قال منير البلوشي، مساعد المدير العام ورئيس إدارة الفروع بالبنك الأهلي: "نفخر بالتقدم الذي أحرزناه في مسيرتنا نحو تلبية متطلبات عملائنا وتجاوز توقعاتهم وتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا، فضلاً عن ضمان تطوير الكوادر البشرية بالبنك. تمكنّا من تحقيق نمواً بارزاً بفضل الجهود المتظافرة وتفاني فريق العمل. وبدورنا، سنعمل في الأشهر المقبلة على تعزيز مواردنا واقتناص الفرص المتاحة للنمو في القطاع المصرفي على الصعيد المحلي والإقليمي من خلال روح الفريق، وبنهجنا الاستراتيجي الذي يتمحور حول العملاء. ويعكس استثمارنا في تطوير منتجات رقمية ذات جودة عالية لتعزيز حلول التكنولوجيا المالية مدى التزام البنك ليكون في طليعة التحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية لتنفيذ مبادرات التنمية الاقتصادية. كما نحرص دوماً على مواصلة جهودنا الدؤوبة من أجل خدمة المجتمع الذي نعمل فيه."

إلى جانب مناقشة الأداء المالي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في الربع الثاني من العام، تناول الاجتماع أيضاً عدد من النقاشات في موضوعات متنوعة تتمثل في مراقبة الفروع والمنصات الرقمية وإدارة التغيير وإدارة الشكاوى والتحول الرقمي والتسويق الذي ساهم بدوره في تحقيق المساعي الاستراتيجية للبنك الأهلي لإحداث تأثير إيجابي في البلاد. ولقد تمكن البنك من ترسيخ مكانة مرموقة بين فئة الشباب وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفضل محفظة منتجاته الواسعة والخدمات المصرفية المبتكرة.

علاوةً على ذلك، شارك مدراء الفروع مهاراتهم وخبراتهم في مناقشة أساليب تعزيز العمليات التشغيلية وإدارة مخاطر الائتمان والقروض وتعزيز تجربة العملاء بفعالية. وتجسد هذه الجلسة التفاعلية رؤية البنك لإدارة ومواصلة مسيرة نموه مع فريق من المدراء والمختصين من أصحاب الكفاءة والخبرة لضمان تلبية احتياجات العملاء المصرفية وتجاوز توقعاتهم.

واختتم الاجتماع بالاحتفاء بالنجاح الذي حققه فريق النخبة في توسيع محفظة الودائع التي بلغت 100 مليون ريال عُماني، إلى جانب حفل توزيع جوائز تكريماً للجهود التي بذلها فريق المبيعات في قسم الخدمات المصرفية للأفراد في تحقيق مسيرة النمو والنجاح.

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