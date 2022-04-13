وفرت مليون ورقة سنوياً وأكثر من 11 مليون درهم في كلفة الطباعة والوقت وتنقل العملاء

بوعميم: استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية استراتيجية استشرافية للمستقبل وخطوة هامة نحو تعزيز مكانة دبي عاصمة للأعمال والاقتصاد الرقمي

بوعميم: أكثر من 50 خدمة ذكية توفرها الغرفة وصفر أوراق يعني خفض كلفة ممارسة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءاتها

حتاوي: كفاءات وطنية شابة قادت عملية التحول لمؤسسة لا ورقية في وقت قياسي وتم الاستغناء عن49 آلة طباعة وتهيئة البنية التحتية الملائمة لضمان سير العمل للعملاء والموظفين

حتاوي: الحلول الذكية والتقنيات المتطورة أهم الاستثمارات لصناعة مستقبل الأعمال

دبي : في خطوة تعكس ريادتها في التحول الرقمي، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي على مختلف الصعد، كشفت غرفة تجارة دبي إن حصولها مؤخراً على ختم "100% لا ورقية" من هيئة دبي الرقمية، ساهم بتوفير أكثر من حوالي مليون ورقة سنوياً داخلياً وخارجياً في 2021، وتوفير أكثر من 11 مليون درهم سنوياً في كلفة الطباعة والوقت وتنقل العملاء من وإلى مراكز إسعاد المتعاملين.

وجاء حصول غرفة تجارة دبي على ختم "100% لا ورقية" من هيئة دبي الرقمية في إطار إلتزامها تطبيق "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الرامية إلى جعل دبي كنموذج للمدن الذكية المستدامة، وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية رقمية، وذلك ضمن رؤية الإمارة بأن تكون حكومة دبي أول حكومة لا ورقية في العالم.

وبحصول الغرفة على ختم 100% لا ورقية، فإنها استناداً إلى استهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية (2017-2021)، ستكون قد نجحت في الاستغناء عن حوالي 37 مليون ورقة وهو إجمالي استهلاكها من الأوراق المطبوعة خلال هذه الفترة.

وأشار سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي إلى التزام الغرفة بدعم رؤية القيادة الرشيدة، وتحقيق تطلعاتها المستقبلية، لافتاً إلى ان استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية كانت استراتيجية استشرافية للمستقبل، وخطوة هامة نحو تعزيز مكانة دبي عاصمة للأعمال والاقتصاد الرقمي، في حين تساهم بشكل أساسي في خفض كلفة ممارسة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءاتها.

وأوضح سعادته إن الغرفة التي أصبحت لاورقية بنسبة 100%، توفر أكثر من 50 خدمة رئيسية ذكية، وانخفض عدد زوار مكاتب إسعاد المتعاملين من أكثر من 380 الف زائر خلال فترة ما قبل كوفيد-19 إلى رقم محدود لا يذكر حالياً، معتبراً إن الغرفة باتت نموذجاً رائداً في التحول الرقمي المتكامل، والبنية التحتية الرقمية المتطورة ذات الكفاءة العالية التي تلبي جميع متطلبات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وبدوره قال سيف حتاوي، مدير إدارة تقنية المعلومات في غرفة دبي إن نجاح الغرفة في التحول إلى مؤسسة لا ورقية جاء ثمرة جهود فريق عمل متخصص يقوده كفاءات وطنية شابة، قادت عملية التحول بسلاسة وسهولة، واستغنت عن 49 آلة طباعة في الغرفة، وقامت بتهيئة البنية التحتية الملائمة لضمان سير العمل واستدامته للعملاء والموظفين على حد سواء، محققةً مستهدفات استراتيجية دبي للمعاملات الاورقية في وقت قياسي.

ولفت حتاوي إلى ان الاستثمار في تطوير الخدمات الرقمية وإثراء تجربة العميل يبقى أولوية لغرفة تجارة دبي، حيث وقعت مؤخراً أول مذكرة تفاهم لا ورقية مع وفد ايطالي، في حين تسعى جاهدة للارتقاء بمنظومة تجربة المتعاملين الرقمية، وغرس ثقافة التحول الذكي في القطاع الخاص عبر خدمات ذات قيمة مضافة،

تسهل على العميل إتمام معاملاته، وعلى الموظفين القيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، مؤكداً إن الاستثمار في الحلول الذكية والتقنيات المتطورة هو أهم الاستثمارات لصناعة مستقبل الأعمال.

وتطبق غرفة تجارة دبي مفهوم الغرفة الذكية المرتكز على 100% خدمات ذكية و 100% معاملات لا ورقية، وهو المفهوم المبني على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وتوجيهاته التي تدعو لتسهيل وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال عبر اعتماد الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كنقطة ارتكازٍ لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

غرف دبي هي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح تدعم رؤية إمارة دبي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتوفر سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة غرفة دبي، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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