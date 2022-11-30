أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن وصول عدد البرامج التدريبية المستمرة عبر أكاديمية منشآت إلى 100 برنامج تدريبي تم تطويرها بعناية بناء على احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في قطاعات الأعمال المختلفة، حيث تهدف هذه البرامج إلى تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق وإدارة المشاريع القائمة وزيادة قدرتهم التنافسية.

وبلغ عدد المستفيدين من برامج أكاديمية منشآت المستمرة إلى أكثر من 120 ألف مستفيد في كافة مناطق المملكة، وساعدت هذه البرامج على نقل المعرفة والخبرات في مجالات تخطيط الأعمال وإدارتها وتطويرها، في حين تم تصميمها لرفع جاهزية رواد الأعمال وأصحاب المنشآت ولتسليط الضوء على الفرص المتاحة وتخفيض نسب المخاطرة عن طريق التخطيط الفعال لإطلاق المشاريع الريادية.

يشار إلى أن الأكاديمية قدمت خلال العاميين الماضيين أكثر من 300 برنامج تشمل المعسكرات التدريبية وورش العمل وبرامج التعلم الإلكتروني الذاتي لتلبية احتياجات الأعمال المختلفة من مرحلة تطوير الأفكار الريادية إلى النمو في مختلف القطاعات، كما يتم تصنيف برامج أكاديمية منشآت حسب مجالات الأعمال وتشمل التصنيفات كلاً من التقنية، والابتكار، والتخطيط الاستراتيجي، والمبيعات، والتسويق، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية، إضافة الى الامتياز التجاري، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة.

وتوضح البرامج التدريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللوائح والدعم المتاح من الجهات الممكنة، كما تركز البرامج أيضًا على أفضل الممارسات القابلة للتنفيذ من وجهة نظر تجارية وريادية.

وتهدف أكاديمية منشآت إلى تسهيل الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالأعمال التجارية للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة عبر الموقع الإلكتروني: https://academy.monshaat.gov.sa/?redirect=0.

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