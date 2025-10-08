خلوة "تصفير البيروقراطية الضريبية" تُناقش مُقترحات المُتعاملين لمزيد من تحسين الخدمات

دبي: أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن قيامها باعتماد 100 عملية جديدة لتصفير البيروقراطية الرقمية لمزيد من التطوير لمنصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية استنادًا لمُقترحات وأفكار ساهم في بلورتها المُتعاملين والمعنيين من واقع تجاربهم الواقعية، وذلك من خلال لقاءات وورشة عمل تفاعُلية بحضور نحو 560 من المُشاركين.

جاء ذلك خلال "خلوة تصفير البيروقراطية الضريبية" التي عقدتها الهيئة في دبي تحت شعار "خدمات رقمية وصفر بيروقراطية"، وافتتحها سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب بحضور سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، بمُشاركة مجموعة من المُتعاملين وشركاء الهيئة الاستراتيجيين، بهدف تعزيز التعاون المُشترك ومناقشة أفضل السبل لتسريع وتبسيط الإجراءات، وتحديد التحديات في هذا المجال، وإيجاد حلول عملية للتغلب عليها.

وأكد سعادة خالد البستاني أهمية مُشاركة المُتعاملين وقطاعات الأعمال بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، والمُساهمة في مُبادراتها لتسريع تطبيق برنامج "تصفير البيروقراطية الرقمية" الذي أطلقته القيادة الرشيدة لتسهيل حياة الناس، وتحقيق قفزة نوعية في آليات المُعاملات والإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة مُحفِّزة للأعمال وجاذبة للمواهب والعقول.

وقال سعادته: "نحرص على التواصل الدائم مع المُتعاملين وقطاعات الأعمال، للتعرف على آرائهم ومُساهماتهم في استمرارية الارتقاء بخدمات الهيئة وإجراءاتها، ويتم أخذ آرائهم بعين الاعتبار ونرحب دائمًا بملاحظات المعنيين وآرائهم".

وأضاف سعادة خالد البستاني: " قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية في إطار برنامج "تصفير البيروقراطية الرقمية" الذي يهدف لتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، وستواصل الهيئة تقديم التسهيلات بخدماتها وإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مُدد إنجاز الخدمات بما يتماشى مع هذا البرنامج الطموح، وتدرك الهيئة أن الوصول إلى أفضل النتائج يتطلب تضافر جهود المعنيين، ومن هذا المنطلق تقوم الهيئة بصفة مستمرة بعقد لقاءات تشاورية وجلسات للعصف الذهني لاستطلاع الآراء حول خطط تطوير خدمات الهيئة في جميع مجالات عملها".

وقام السيد عبدالله البستكي المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب رئيس فريق تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" بتكريم مجموعة من المُتعاملين وموظفي الهيئة الذين قدموا أفكارًا واقتراحات فعَّالة ساهمت في تعزيز جهود الهيئة لتحسين خدماتها وتقديم المزيد من التسهيلات للتوسع في مُبادرات تصفير البيروقراطية في القطاع الضريبي.

تم خلال الخلوة عقد جلسات للعصف الذهني حول أثر برنامج تصفير البيروقراطية على رضا المُتعاملين، ومُقترحات لتحقيق المزيد من تحسين الخدمات، وقياس انطباعاتهم حول التحسينات التي تمت بالفعل في الفترة الأخيرة، والجاري تنفيذها، وتم استعراض مُبادرات الهيئة الجديدة في إطار المرحلة الثانية لتصفير البيروقراطية الرقمية ، حيث قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بعقد 24 لقاء وورشة عمل تفاعُلية، أسفرت عن التوصل إلى أكثر من 589 اقتراحًا تطويريًا، واعتمادًا على هذه الاقتراحات تم اعتماد أكثر من 100 تصفير لخدماتها عبر منصة "إمارات تاكس" الرقمية، اكتمل منها 64 عملية تصفير، وجاري استكمال بقية عمليات التصفير.

وأشارت الهيئة إلى أنه من أهم الآثار الإيجابية الملموسة للتحسينات الجديدة تقليل المُستندات المطلوبة بنسبة 53 %، وتقليل الحقول بنسبة 55 %، وتقليص وقت إنجاز الخدمة بنسبة 77 %، حيث استخدمت الهيئة تقنيات مُبتكرة لتخفيض عدد الحقول، وتقليل التكلفة على المُتعاملين، وخفض وقت إنجاز الخدمات، فساهمت هذه الجهود في تعزيز ريادة الدولة في المجال الضريبي، حيث حققت دولة الإمارات المركز الأول عالميًا في مؤشر الضرائب وقلة البيروقراطية، ومؤشر سهولة دفع الضرائب، ومؤشر التهرب الضريبي، كما تم الحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمات، وتقديم تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة.

-انتهى-

#بياناتحكومية