نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع شركة "إس إتش إل SHL" في الشرق الأوسط، حفل تخرج لـ100 موظفًا من الكوادر العاملة في إدارات الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية، وذلك ضمن برنامج تأهيل لمتخصصي الموارد البشرية في حكومة دبي في مجال إدارة وتحليل المواهب. وأُقيم الحفل بحضور ممثلين عن الدائرة وشركة "إس إتش إل SHL" وعدد من الشركاء من عدة جهات حكومية.

ويمثل هذا الحفل تتويجًا لنجاح اتفاقية التعاون الموقعة بين الدائرة وشركة "إس إتش إل SHL" في الشرق الأوسط، والتي جاءت بهدف تقديم خدمات استشارية وتدريبية متخصصة في الموارد البشرية، وخاصة في مجال تأهيل وتدريب مقيّمين معتمدين للكفاءات السلوكية، وتعزيز قدراتهم على إدارة المواهب بفعالية، مع الاستفادة من أحدث التقنيات وتبني أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يعكس هذا البرنامج المتكامل التزام حكومة دبي المستمر بتطوير الكوادر الوطنية وتزويدها بالأدوات الحديثة لتولي زمام القيادة في مسيرة التحول الحكومي، ويأتي بهدف صقل المواهب الحكومية وتعزيزها، من خلال تطبيق أدوات متطورة لقياس الكفاءات السلوكية، بما يضمن استجابة الجهات الحكومية لمتطلبات المستقبل واحتياجاته. كما ينسجم البرنامج مع الأهداف الوطنية والتوجهات الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة في الاستثمار برأس المال البشري، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية واستبقائها، وتحقيق التوطين النوعي، لبناء حكومة استباقية مرنة ومبتكرة، قادرة على استشراف التحديات ومواجهتها من خلال منظومة عمل متكاملة وفاعلة".

وأضاف سعادته: "ونحن في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي فخورون بجهود جميع الخريجين، الذين نعدّهم شركاء أساسيين في مساعينا نحو تطوير بيئة عمل حكومي مبتكرة وداعمة، ونماذج مميزة للموظف الحكومي القادر على صناعة الفرق من خلال أدوات تقييم علمية ومعايير عالمية تسهم في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي على كافة الأصعدة".

ومن جانبه، قال محمد فريد، المدير الإقليمي لشركة إس إتش إل SHL في الشرق الأوسط: "يشرفنا في إس إتش إل أن نكون شريكًا استراتيجيًا لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في هذا البرنامج الرائد، الذي يجسّد التزامًا مشتركًا بتمكين الكفاءات الحكومية وبناء قدرات مؤسسية ترتكز على العلم والبيانات. لقد لمسنا خلال هذا البرنامج طموحًا حقيقيًا لدى المشاركين لتبنّي أدوات تقييم متقدمة وممارسات عالمية تسهم في دعم مسيرة التحول الحكومي.

وأضاف: "ويأتي هذا التعاون في صميم رؤيتنا كشركة رائدة عالميًا في مجال تحليل المواهب، حيث نؤمن أن بناء منظومة حكومية ذكية ومبتكرة يبدأ من فهم أعمق للقدرات البشرية واستثمارها بالشكل الأمثل. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا الكامل بدعم أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تمكين الجهات الحكومية بالمعرفة والأدوات والتقنيات اللازمة لتحديد، تطوير، واستبقاء الكفاءات التي ستقود اقتصاد المستقبل. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة في المستقبل عبر برامج تدريبية ومبادرات أكثر عمقًا وتأثيرًا، تسهم في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للموهبة والتميّز الحكومي."

وامتد البرنامج التدريبي من 30 أبريل إلى 17 يونيو 2025، بواقع يومين أسبوعيًا. وشارك فيه موظفون من 37 جهة حكومية، ما يجعله من أكبر البرامج التدريبية المتخصصة في مجال إدارة وتحليل المواهب على مستوى حكومة دبي. وأفاد المشاركون بأنهم تمكنوا من تشكيل فهم أعمق للكفاءات الحكومية، وساهموا في بناء قوى عاملة قادرة على مواكبة تطورات العصر. كما تلقى كل منهم شهادة دولية معترف بها من جمعية علم النفس البريطانية (BPS) بعد استكالمهم متطلبات البرنامج بنجاح.

وفي سياق الحفل، تم تسليط الضوء على تجارب وقصص نجاح المنتسبين، والتي أبرزت الأثر الإيجابي للبرنامج على أدائهم الوظيفي، مع التأكيد على استمرار الشراكة بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وشركة "إس إتش إل SHL" لتقديم برامج تدريبية مستقبلية تُسهم في تمكين الكوادر الحكومية وتعزيز قدراتها نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا.

ويأتي البرنامج ضمن جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لدعم أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، من خلال تطوير شبكة من المقيّمين المعتمدين القادرين على تقييم الكفاءات السلوكية بأساليب علمية، بما يسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري الحكومي واستدامته.

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