أبرز النتائج المسجلة في شهر مايو 2022

● شهد شهر مايو من عام 2022 تنفيذ نحو 6,652 معاملة بقيمة بلغت نحو 18.4 مليار درهم إماراتي.

● شهد شهر مايو 2022 تسجيل أكبر عدد من معاملات البيع العقارية المُسجلة خلال شهر مايو منذ ما يزيد عن عقد كامل.

● ارتفع عدد معاملات البيع العقارية المُسجلة لشهر مايو بنسبة 51.60% بجانب زيادة في قيمة المعاملات بنحو 66.14% على أساس سنوي.

● استحوذت مبايعات السوق الثانوي على نحو 58.55% من إجمالي عدد المبايعات مقابل 41.45% من مبايعات سوق العقارات على الخارطة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أفاد مؤشر، المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي والذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع بروبرتي فايندر، بأن سوق العقارات بدبي شهد أعلى عدد للمعاملات العقارية تم تسجيلها في شهر مايو منذ أكثر من عشرة أعوام، بإجمالي نحو 6,652 معاملة بيع عقارية في شهر مايو 2022. محققاً ارتفاعاً كبيراً في عدد صفقات البيع بنسبة 51.60% ونحو 66.14% ارتفاع في قيمة صفقات البيع، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتم اعتماد عام 2012 باعتباره سنة الأساس ويناير شهر الأساس، مع اعتماد الربع الأول من 2012 أساساً للمقارنة في المؤشر الذي يصدر 4 مرات سنوياً.

وقد سجّل المؤشر الشهري العام للمبايعات العقارية نحو 1.296 نقطة خلال شهر مايو 2022، لتبلغ قيمة سعر بيع المؤشر نحو 1,261,379 درهم إماراتي؛ بينما سجّل مؤشر الشقق السكنية الشهري 1.368 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر نحو 1,175,363 درهم إماراتي؛ وسجل مؤشر الفلل ومنازل التاون هاوس الشهري نحو 1.338 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر نحو 2,150,469 درهم إماراتي.

وسجّل المؤشر الشهري العام للإيجارات نحو 0.962 نقطة، وبلغت قيمة سعر إيجار المؤشر 52,013 درهم إماراتي؛ بينما سجّل مؤشر الشقق السكنية الشهري 0.966 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 47,910 درهم إماراتي؛ وسجل مؤشر الفلل ومنازل التاون هاوس الشهري 0.867 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 132,401 درهم إماراتي.

لمحة عامة

تسلط بيانات مؤشر لشهر مايو الضوء على استمرار الأداء الإيجابي الذي يحققه قطاع العقارات في دبي خلال عام 2022، إذ يستمر ارتفاع العدد الإجمالي لمعاملات البيع العقارية ليتخطى متوسط المعاملات لشهري لعام 2021، بينما يُظهر مؤشر أسعار البيع العام نمواً قوياً منذ يونيو 2020.

وتواصل المبايعات العقارية في السوق الثانوية هيمنتها على معاملات سوق العقارات بتحقيقها نمواً مستقراً شهد تسجيل أكبر عدد معاملات عقارية بنسبة 58.55% ونمو في قيمتها بنحو 66.29%. ويؤكد نمو عدد المعاملات وقيمتها على قوة أداء العقارات الجاهزة، أما فيما يتعلق بالشقق السكنية فقد استحوذت على نحو 82.34% من إجمالي المعاملات، في حين مثلت الفلل ومنازل التاون هاوس نحو 17.66%.

سجلت معاملات البيع العقارية أداءً سنوياً استثنائياً من حيث عدد المعاملات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث شهدت تسجيل نحو 34,126 معاملة عقارية، مقارنة بنحو 20,713 معاملة في الفترة ذاتها في عام 2021، مما يعكس نمواً كبيراً بنسبة 64.76% على أساس سنوي.

كما بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة في شهر مايو نحو 35,327 عقداً، 59.6% منها عقود جديدة و40.4% عقود مجددة، لتمثل العقود السنوية نحو 80.9% لتمثل غير السنوية نحو 19.1%. وبلغت نسبة عقود إيجار العقارات السكنية حوالي 73.8% من إجمالي العقود، بينما سُجلت 25.3% من عقود إيجار لعقارات تجارية.

وارتفع إجمالي عقود الإيجار بنسبة 2.1% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو العقود المجددة بنحو 4.4% مقارنةً بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2021. كما ارتفعت عقود الإيجار السنوية بنسبة 11.5%، بينما ارتفعت عقود إيجار العقارات التجارية بنسبة 8.47% مقارنةً مع الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.

أبرز المناطق بحسب سجلات نظام إيجاري

كشفت سجلات إيجاري عن أسماء المناطق التي شهدت تسجيل أكبر عدد من عقود الإيجار في شهر مايو 2022، والتي شملت جبل علي الأولى (1,398) وورسان الأولى (1,285) والخليج التجاري (1,029) والبرشاء جنوب الرابعة (958) وند حصة (957) ومرسى دبي (946) والمحيصنة الرابعة (934) والنهدة الثانية (893) والثنية الخامسة (798) والكرامة (776).

أبرز المناطق من حيث الطلب السكني

كشفت بيانات بروبرتي فايندر بأنّ المناطق الأكثر طلباً في عمليات البحث على صعيد مبيعات الشقق في مايو 2022 كانت مرسى دبي ووسط مدينة دبي ونخلة جميرا والخليج التجاري ودائرة قرية جميرا ومساكن شاطئ جميرا. وكانت أكثر مجتمعات الفلل / منازل التاون هاوس طلباً في عمليات البحث على صعيد المبيعات هي المرابع العربية 2 ودبي هيلز استيت، تليها المرابع العربية 3 ونخلة جميرا وداماك هيلز (أكويا باي داماك) والينابيع.

وكانت مرسى دبي الأكثر طلباً في عمليات البحث على صعيد إيجارات الشقق في مايو 2022، تلتها مناطق وسط مدينة دبي والخليج التجاري ودائرة قرية جميرا وأبراج بحيرات جميرا. وكانت أكثر مجتمعات الفلل / منازل التاون هاوس طلباً في عمليات البحث هي دبي هيلز استيت، تليها نخلة الجميرا والمرابع العربية ومردف والبرشاء.

لتنزيل تقرير مؤشر، يرجى الضغط على الرابط التالي:

home-data/indexes-https://dubailand.gov.ae/ar/open/#/ https://www.datafinder.ae/research/

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