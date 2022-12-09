أبوظبي: أعلن سلطان مجتمع الداوودي البهرة، مفضل سيف الدين، دعمه لمبادرة القرم - أبوظبي، خلال زيارته لأبوظبي، في بادرة ستشهد زراعة أكثر من 10,000 شتلة من أشجار القرم، وذلك بهدف زيادة المساحة الإجمالية لأشجار القرم في إمارة أبوظبي.

سيتم تنفيذ برنامج الرعاية الاجتماعية هذا كجزء من المبادرة الخيرية لطائفة البهرة الداوودية، المعروفة بمشروع بروجكت رايز (Project Rise)، والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى التي وضعتها هيئة البيئة – أبوظبي لإعادة تأهيل مناطق القرم باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.

قال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي: "تحرص أبوظبي على استخدام الحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتساهم مبادرة القرم - أبوظبي بتحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن ممتنون لمبادرة مجتمع الداوودي البهرة، وسعيهم للمساهمة في حماية البيئة، والتركيز على حماية أشجار القرم، وتعزيز دورها في مكافحة التغير المناخي من خلال عزل الكربون ".

وقال مرتضى بوناوالا، منسق البرنامج من مجتمع الداوودي البهرة في أبوظبي: "تلعب حماية أشجار القرم وزيادة مساحتها دورًا حيويًا في التخفيف من تغير المناخ. فبالإضافة إلى فوائدها البيئية العديدة، تلعب أشجار القرم دوراً هاماً في التقاط الكربون وتخزينه. كما أنها توفر موطنًا طبيعيًا لمجموعة متنوعة من الأنواع الفطرية".

كما سيتم تنفيذ مشروع زراعة أشجار القرم على مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى زراعة 5100 شجرة قرم احتفالاً باليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المرحلة الثانية، سيتم زراعة 5100 شجرة قرم أخرى في مواقع مختلفة من إمارة أبوظبي ".

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو (كوب 26)، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطة وطنية لزراعة 100 مليون من أشجار القرم بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، في فبراير من هذا العام، وضعت أبوظبي خططًا طموحة لترسيخ الإمارة كمركز عالمي للبحث والابتكار في دعم جهود حماية البيئة من خلال مبادرة القرم - أبوظبي، التي تم الإعلان عنها خلال اللقاء الذي عُقد بين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، مع صاحب السمو الملكي الأمير وليام، دوق كامبريدج خلال زيارته لدولة الإمارات.

قام مجتمع الداوودي البهرة بالعديد من المبادرات المستدامة، بما في ذلك حملات التنظيف ومبادرات إدارة النفايات، بهدف تعزيز وحماية البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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