طوكيو - يسرّ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، أن تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم معدّلة مع المؤسسة اليابانية لتأمين الصادرات (NEXI). وقد أُقيم حفل التوقيع في طوكيو يوم 18 أغسطس 2025، خلال اجتماع ثنائي جمع بين الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد أتسو كورودا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة اليابانية لتأمين الصادرات والاستثمار "نكسي".

تهدف مذكرة التفاهم المعدّلة إلى توسيع نطاق التعاون بين الطرفين، مع التركيز بوجه خاص على آليات التمويل المبتكرة مثل التمويل المدمج. كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق في تطوير المشاريع وتخفيف المخاطر، مستفيدةً من الخبرة الإقليمية العميقة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومن مهمتها في دعم تدفقات الاستثمار إلى الدول الأعضاء.

تعود الشراكة بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة اليابانية لتأمين الصادرات والاستثمار "نكسي" إلى عام 2019، حيث جرى توقيع مذكرة التفاهم الأولى خلال مؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية أفريقيا (TICAD 7)، انطلاقًا من إدراك الطرفين للحاجة الملحّة إلى تطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية، والدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به الشركات اليابانية في هذا المجال. ومنذ ذلك الحين، تطور التعاون من خلال العديد من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك إنشاء إطار لإعادة التأمين، وإطلاق مكتب مخصّص لليابان داخل المؤسسة لتسهيل التواصل مع الشركات اليابانية، فضلاً عن الدعم المشترك لمشاريع استراتيجية مثل مشروع انشاء محطة لتوليد الطاقة بالغاز في تركمانستان.

وتتزامن هذه المذكرة المعدّلة مع انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع لتنمية أفريقيا (TICAD 9) في يوكوهاما، بما يعكس الالتزام المشترك للمؤسستين بتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في أفريقيا وفي بقية الدول الأعضاء بالمؤسسة.

وفي تعليقه على المناسبة، صرّح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "يُعدّ تجديد مذكرة التفاهم مع المؤسسة اليابانية لتأمين الصادرات والاستثمار "نكسي" إنجازًا مهمًا في مسيرة شراكتنا الراسخة. ومن خلال توسيع إطار تعاوننا، نكون في موقع أقوى لدعم المشاريع التحويلية في خمسين دولة عضو. كما نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المؤسسة اليابانية لتأمين الصادرات والاستثمار لحشد التمويل، وتقليل مخاطر مشاريع البنية التحتية، وتعزيز النمو الشامل في دولنا الأعضاء."

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بصفتها عضوًا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الحاصل على تصنيف "AAA"، بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم التي تقدّم خدمات تأمين إسلامي متعدد الأطراف، وقد كانت سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أفضل مؤسسات التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية عالميًا. كما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للعام الثاني على التوالي تصنيف المؤسسة الائتماني طويل الأجل وقوة المصدر المالية عند "AA-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند مرونة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي ما أمّنته المؤسسة أكثر من 121 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار. وتغطي أنشطة المؤسسة قطاعات حيوية عدة منها الطاقة، والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

