الشارقة، قام وفد اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، برئاسة سعادة محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وذلك في إطار توجيهات ومتابعة سعادة الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بزيارة إلى منفذ الروضة الحدودي في محافظة البريمي بسلطنة عُمان الشقيقة، حيث التقى الوفد سعادة العميد عبدالرحمن بن عامر الكيومي، قائد شرطة محافظة البريمي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين.

وتضمّن برنامج الزيارة عقد اجتماع تنسيقي، شارك فيه من الجانب العُماني ممثلو الشرطة والجوازات والجمارك، إلى جانب وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الطاقة والمعادن، فيما ضم وفد إمارة الشارقة ممثلين عن الإدارة العامة للمنافذ، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وجمارك الشارقة، والإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وبلدية المدام.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين منفذي المدام والروضة الحدوديين، ومناقشة الجوانب التشغيلية ذات الصلة بتكامل الإجراءات وتوحيد آليات العمل، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز انسيابية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

كما اطّلع الجانبان على استعدادات المنفذين لتفعيل عمليات التخليص الجمركي على البضائع التجارية والإرساليات النباتية والحيوانية، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق التاسع من فبراير الجاري، بما يعكس الجاهزية التشغيلية للمرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة، وتنفيذًا لتوصيات لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة الإماراتية العُمانية المشتركة، بما يسهم في تقديم خدمات جمركية متطورة، وتوفير التسهيلات اللازمة، وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وفي ختام الزيارة، قدّم مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية هديةً رمزية إلى قائد شرطة محافظة البريمي، تمثلت في إهداء موسوعة تاريخ عُمان المسماة «سلطان التواريخ»، وهي موسوعة تاريخية شاملة توثّق تاريخ سلطنة عُمان في أربعة أجزاء، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

-انتهى-

#بياناتحكومية