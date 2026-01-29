- الشراكة مع وزارة العمل تستهدف تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية والحد من مخاطر العمل.

في خطوة تنفيذية عاجلة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة غير المنتظمة، نظمت طلبات مصر، المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعالية واسعة النطاق لتوزيع مهمات الوقاية والسلامة المهنية (خوذ) على سائقي التوصيل، وذلك في إطار حملة "سلامتك تهمنا" لدعم وحماية عمال توصيل الطلبات بالتعاون مع وزارة العمل وشركاء شركة طلبات اللوجستيين. وتهدف هذه حملة إلى ترسيخ الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص في خلق بيئة عمل آمنة تحمي سائقي التوصيل، الذين يمثلون ركيزة أساسية لمنظومة التوصيل اليومية.

شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى من جانب وزارة العمل، حيث شارك المستشار خالد عبد الله، المشرف العام على ملف السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، والمهندس محمود أبو بيه، مدير عام الادارة العامة لتأمين بيئة العمل وتعكس هذه المشاركة الرسمية دعم الدولة المستمر للمبادرات الهادفة إلى رفع الوعي الوقائي والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها سائقي التوصيل أثناء أداء عملهم اليومي، لا سيّما في ظل حرص الوزارة على متابعة وضمان التزام السائقين بارتداء الخوذ، بما يتماشى مع استراتيجيتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على نطاق واسع. كما شارك من جانب طلبات مصر عدد من قيادات الشركة، من بينهم

ممثلين عن الفريق الإقليمي، وهم مايانك خيتان، مدير إقليمي لإدارة الأسطول، وأحمد يونس، مدير إقليمي للصحة والسلامة إلى جانب مها صالح، رئيس الشؤون المؤسسية، ومحمد محسن، رئيس الإدارة اللوجستية، وذلك في إطار التزام طلبات بتعزيز معايير السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لسائقي التوصيل.

وحتى الآن تم توزيع 3000 من معدات الحماية (خوذ) علي سائقي التوصيل، مع دور وزارة العمل في التأكد من التزام السائقين باستخدامها. وتهدف الشركة بالتعاون مع شركائها اللوجستيين إلى ضمان حماية سائقي التوصيل ، مؤكدة أن توفير أدوات السلامة من أهم ركائز توفير بيئة عمل محفزة تدعم الاستقرار المهني والاجتماعي لسائقي التوصيل، وأن هذه المبادرة ستستمر على مدار الفترة القادمة لتعزيز السلامة بشكل مستمر.

من جانبه نقل المستشار خالد عبد الله، المشرف العام على ملف السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تحيات معالي وزير العمل محمد جبران لعمال التوصيل متمنين لهم دوام السلامة في عملهم ..وأوضح خالد عب،الله ان الحملة تتجاوز مفهوم تسليم المعدات الوقائية، لتشكل إطارًا متكاملًا لتعزيز بيئة العمل الآمنة لسائقي التوصيل، حيث تشمل إلزام الشركات العاملة في القطاع بتطبيق “كود السلامة المهنية” المعتمد من وزارة العمل، وتفعيل آليات التأمين ضد الحوادث وضمان التعويضات العادلة، إلى جانب إطلاق حملات تفتيشية مشتركة مع إدارات المرور للتأكد من التزام سائقي التوصيل بارتداء مهمات السلامة حفاظًا على حياتهم وسلامتهم. وأضاف:"هدفنا أن يشعر عامل الدليفري أنه جزء أصيل من نسيج الاقتصاد المصري، محمي بقوة القانون، ومدعوم بمعدات وإجراءات تضمن سلامته في كل رحلة توصيل."

وتعليقًا على ذلك صرحت هدير شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لطلبات مصر قائلة: " تظل سلامة سائقي التوصيل وبيئة عملهم المستقرة على رأس أولويات شركة طلبات. ومن خلال مبادراتنا المستمرة، مثل أسبوع السلامة المرورية وحملة "سلامتك تهمنا"، نحرص على تحويل الالتزام بالسلامة إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، بما في ذلك توزيع معدات الحماية (خوذ) وتوفير أدوات الحماية الأساسية، بالتعاون مع شركائنا اللوجستيين ".

يُذكر أن شركة "طلبات" تعد من أوائل الشركات المستجيبة لمبادرة الوزارة، مما يفتح الباب أمام تعميم هذه التجربة على كافة شركات في قطاع التجارة الالكترونية بالتعاون مع المكاتب اللوجيستية لضمان "الأمان الوظيفي" لآلاف الشباب في هذا القطاع الحيوي

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات المستمرة التي تنفذها طلبات مصر بالشراكة مع شركائها اللوجيستيين لرفع كفاءة وأمان سائقي التوصيل، وتضمنت المشاركة في برنامج تدريبي مشترك مع وزارة العمل ووزارة الداخلية لتعزيز ممارسات القيادة الآمنة ووسائل الحماية المهنية. بالإضافة إلى "أسبوع السلامة المرورية" الذي يركز على التدريب على القيادة الآمنة والإسعافات الأولية، بجانب توزيع معدات حماية وفحوصات طبية لضمان سلامتهم أثناء العمل. كما تلتزم الشركة بتنظيم حفل "تكريم الأبطال" سنوياً، لتقدير أفضل السائقين وتحفيزهم على الالتزام بمعايير السلامة، بما يضمن استدامة بيئة عمل آمنة ومحفزة للجميع.

نبذة عن طلبات مصر:

طلبات هي المنصة التكنولوجيا الرائدة للطلب عبر الإنترنت، حيث تشمل خدماتها طلبات الطعام، التوصيل، منتجات البقالة، ومنتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، مصر، عُمان، الأردن، والعراق. تدعم طلبات الشركات المحلية وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وفعّالة لطلب وتوصيل الطعام، من خلال ربط العملاء بالمطاعم والمتاجر، لتمكينهم من اختيار كل ما يرغبون فيه، مع ضمان الكفاءة والراحة في طلباتهم، وفي الوقت ذاته توفير وسائل دفع متعددة وآمنة.

