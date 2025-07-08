أبوظبي: وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع شركة "إي آند الإمارات"، وذلك بهدف تمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلين على شهادة برنامج المحتوى الوطني، التابع للوزارة، وأحد "مشاريع الخمسين" لدولة الإمارات، بما يدعم الابتكار والمرونة الاقتصادية، وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية لهذه الشركات.

وبموجب مذكرة التفاهم ستوفر "إي آند الإمارات" مجموعة من الحوافز الحصرية للشركات ضمن البرنامج والمسجلة لدى الوزارة والتي يزيد عددها حالياً عن 7,000 شركة. وتشمل هذه الباقات المخصصة أسعاراً تفضيلية على خدمات الإنترنت والهاتف المتحرك وحلول الدفع الرقمية وأدوات مايكروسوفت الإنتاجية، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وقالت سعادة سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، ويعد برنامج المحتوى الوطني ركيزة من ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى برنامج التحول التكنولوجي، ومبادرة (اصنع في الإمارات).

وأضافت: ساهم برنامج المحتوى الوطني في تحقيق العديد من الفوائد والمزايا الاقتصادية على مستوى تمكين الشركات، وتعزيز نموها وتنافسيتها، من خلال إعادة توجيه مصروفات المشتريات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة إلى الاقتصاد الوطني عبر قطاعي الصناعة والخدمات. ووصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم بحلول نهاية العام 2024، وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصراً رئيسياً في هذا النمو والتوسع الذي تشهده سلاسل التوريد الوطنية، كما ارتفع عدد الشركاء الاستراتيجيون المنضمون للبرنامج إلى 35 جهة حكوميه اتحاديه ومحلية وشركات وطنية كبرى حتى الآن.»

من جهته، قال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في "إي آند الإمارات": «نفخر بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دفع أجندة برنامج المحتوى الوطني نحو الأمام ولتحقيق المزيد من النجاح. إذ تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تمكينها بحلول رقمية متقدمة تفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزز من تنافسيتها، وتدعم استدامة نجاحها على المدى الطويل. وبصفتنا شريكاً رئيسياً في هذا البرنامج، فإن هذه الشراكة تساهم في تحفيز الشركات على الحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني، كما تُعد مثالاً على التأثير الإيجابي للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع التنمية الصناعية وبناء القدرات الوطنية.»

وتعزز هذه الاتفاقية دور شركة "إي آند الإمارات" كممكن رقمي للأعمال في مختلف القطاعات، كما تؤكد التزامها بدعم الأولويات الوطنية من خلال شراكات فعّالة وحلول متقدمة تواكب المستقبل.

حول "إي آند الإمارات"

"إي آند الإمارات" هي ركيزة الاتصالات التابعة لمجموعة "إي آند" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبنية على إرث يمتد لخمسة عقود من التميز في قطاع الاتصالات. تتمثل مهمتنا في تقديم تجارب اتصال فائقة الجودة وذات مستوى عالمي لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات للمستقبل.

باستخدام أحدث التقنيات العالمية، تهدف "إي آند الإمارات" إلى الارتقاء بحياة الناس وقطاعات الأعمال، حيث يصبح كل اتصال فرصة للنمو، وكل تفاعل بوابة لإمكانيات جديدة ومبتكرة.

نسعى إلى تطوير الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق بنية رقمية حاضنة للأعمال من خلال الارتقاء بالحلول التي تلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الصحة والتأمين وصناعة الألعاب الرقمية.

وبصفتها شريكاً موثوقاً في مجال دعم المؤسسات، تواصل "إي آند الإمارات" دعم كافة قطاعات الأعمال باستخدام تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تقديم منظومة حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الاتصال الخاصة بهذه القطاعات، وتمكينها من الأتمتة والابتكار والتحول والتوسع.

وتعزيزاً لمكانتها كشركة رائدة في مجال الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحرص "إي آند الإمارات" على توفير حلولاً سلسة للاتصال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتقديم ابتكارات مستدامة للارتقاء بمستوى حياة الأفراد والمجتمعات وتمكين الشركات وقطاعات الأعمال، ليتمكن الجميع من تحقيق الازدهار في عالم رقمي.

لمعرفة المزيد حول أعمال الاتصالات لدينا، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.etisalat.ae

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