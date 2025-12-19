الرياض، المملكة العربية السعودية- تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أعلنت وزارة الداخلية اليوم إطلاق اتفاقية استراتيجية مع شركة هيوماين، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تقديم إمكانات الذكاء الاصطناعي المتكاملة على مستوى عالمي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات وزارة الداخلية في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة لدعم أعمالها التشغيلية والإدارية، وتمثل عنصرًا رئيسيًا ضمن جهودها لتحديث بيئتها التقنية وتعزيز قدراتها الرقمية عبر وظائفها الداخلية، وتبني التقنيات المحلية المتقدمة في نماذج اللغة الكبيرة، والحوسبة عالية الأداء، والحلول الذكية، والإسهام في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات، وتحليل البيانات واتخاذ القرارات.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق قناة الذكاء الاصطناعي (هيوماين تشات) عبر منصة (أبشر - داخلية) لتمكين منسوبيها من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة تدعم سرعة استرجاع المعلومات، وأداء المهام الإدارية والمعرفية الداعمة للعمل المؤسسي، وتحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وجودة المخرجات وتوفير قدرات تحليلية تفاعلية تسهم في تسهيل أداء العمل اليومي.

وقال مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري آل سعود، إن الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة هيوماين تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تبني التقنيات المتقدمة وتوطين حلول الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، بما يدعم تحديث البيئة التقنية لها ورفع كفاءة أعمالها التشغيلية والإدارية.

وأكد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية أن إطلاق (هيوماين تشات) عبر منصة (أبشر-داخلية) يعد خطوة أولى نحو تمكين منسوبي الوزارة من أدوات ذكية تسهم في تسريع الوصول إلى المعلومات، وتحسين جودة المخرجات، ودعم اتخاذ القرار، وذلك ضمن بيئة تقنية مؤمنة ومتوافقة مع أعلى معايير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات المعتمدة فيها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين، طارق أمين إن "هذه الاتفاقية الاستراتيجية تعكس تركيزنا على تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة وعالية الأداء، بما في ذلك الاستفادة من نماذج اللغة العربية المتقدمة لدينا وأدوات التحليل الذكية، بما يلبي المتطلبات التشغيلية للجهات الحكومية".

وأضاف: "ستدعم هذه الاتفاقية مجموعة من المبادرات المستقبلية المتوافقة مع تبني الذكاء الاصطناعي والمعايير التقنية والحوكمية المعتمدة".

نبذة عن HUMAIN:

هيوماين هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة عبر أربعة مجالات أساسية - مراكز بيانات الجيل التالي، وبنية تحتية ومنصات سحابية فائقة الأداء، ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك أحد أكثر نماذج اللغة الكبيرة متعددة الوسائط العربية تطوراً في العالم والذي تم تطويره في العالم العربي، وحلول ذكاء اصطناعي تحويلية تجمع بين رؤى القطاعات العميقة والتنفيذ الواقعي. يخدم نموذج هيومين المتكامل منظمات القطاعين العام والخاص، ويطلق العنان لقيمة مضاعفة عبر جميع الصناعات، ويدفع عجلة التحول ويعزز القدرات من خلال التآزر بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. مع محفظة متنامية من منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالقطاعات ومهمة أساسية تتمثل في قيادة الملكية الفكرية وتفوق المواهب على مستوى العالم، تم تصميم هيومين لتحقيق القدرة التنافسية العالمية والتميز الوطني.

