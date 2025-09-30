المذكرة تدعم نقل المعرفة وتوفير وظائف عالية المهارة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع أهداف "مئوية الإمارات 2071"والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع شركة "كيتا"؛ الذراع الدولية لمجموعة ميتوان الرائدة عالمياً في خدمات التوصيل والحياة العصرية لتأسيس المقر الرئيسي ل"كيتا" في الدولة، وتعزيز ريادة الدولة في مجالات التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية المدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم رسمياً من قبل معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في الدولة؛ وطوني تشيو، نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة "ميتوان"، والرئيس التنفيذي لشركة "كيتا."

دعم تأسيس المقر الرئيسي لـ"كيتا" في الدولة

ستقوم وزارة الاستثمار على دعم شركة "كيتا" في دخول السوق الإماراتية وتأسيس مقرها الرئيسي في الدولة، من خلال ربطها مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية منح "كيتا" حوافز استثمارية تتوافق مع الأطر الوطنية.

المساهمة في رؤية الإمارات الاقتصادية في الدولة

تلتزم "كيتا"، بما يسهم مباشرة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة. وتشمل المبادرة توفير أكثر من 350 وظيفة عالية المهارة، ودمج أكثر من 5000 من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات ضمن منصة "كيتا" الرقمية، مما يدعم نمو هذه الشركات ويعزز وصولها إلى الأسواق الإقليمية.

تؤكد مذكرة التفاهم طموحات "كيتا" للنمو الإقليمي، بما في ذلك خططها لاستثمار مئات ملايين الدولارات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مما يرسخ مكانة الدولة كسوق محوري لتوسّع "كيتا".

كما ستقدم "كيتا" حلولاً متقدمة للارتقاء بالخدمات اللوجستية تشمل الطائرات بدون طيار والمركبات ذاتية القيادة، بما يعزز مستويات الاستدامة والكفاءة التشغيلية. علاوةً على ذلك، ستوفر الشركة برامج تدريبية وورش عمل ابتكارية لتطوير المواهب وتزويدها بالمعرفة والخبرة اللازمة لمواكبة المستقبل.

استراتيجية تواصل مشتركة

ستتعاون وزارة الاستثمار و"كيتا" أيضاً على وضع استراتيجية تواصل مشتركة تهدف إلى إبراز الدور المتنامي لدولة الإمارات كمركز للابتكار الرقمي والخدمات اللوجستية والاستثمار. كما اتفق الطرفان على دراسة مجالات تعاون إضافية، يتم تحديدها كتابياً بشكل مشترك، بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية الوطنية للدولة.

وبهذه المناسبة، صرح معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتجارة، ويأتي تأسيس المقر الجديد لشركة ’كيتا‘ واستثماراتها الكبيرة في دولة الإمارات ليؤكد هذه المكانة. فالإمارات تمنح الشركات منصة مثالية للنمو والتوسع عالمياً، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها التشريعية المرنة، وسهولة ممارسة الأعمال فيها، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أهم الأسواق العالمية. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وفتح آفاق واسعة أمام فرص الاستثمار في مختلف القطاعات".

ومن جانبه قال طوني تشيو، نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة "ميتوان"، والرئيس التنفيذي لشركة "كيتا" : "يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاستثمار الإماراتية خطوة محورية في مسيرة كيتا العالمية. فالإمارات ليست فقط قوة إقليمية رائدة، بل هي أيضاً مركز عالمي للابتكار والتجارة والاستثمار، ما يجعلها سوقاً محورياً لتوسعنا. من خلال هذه الشراكة، نتمكن من مواءمة أعمالنا مع الرؤية الطموحة للدولة، والاستفادة من منظومتها الاستثمارية الديناميكية، وإبراز قدراتنا في مجالات التجارة الرقمية واللوجستيات المدعومة بالتكنولوجيا. وسيمكننا هذا التعاون من تسريع الابتكار، وتمكين الأعمال المحلية، وتوفير وظائف نوعية، ووضع معايير جديدة لمستقبل اقتصاد التوصيل في الإمارات والمنطقة".

تُسهم استراتيجية "كيتا" للدخول إلى السوق الإماراتية في ترسيخ مكانة الدولة كمركز استثماري عالمي ووجهة رائدة في مجال الابتكار؛ فمن خلال إرساء شراكات دولية مؤثرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية الرقمية، تواصل الإمارات بناء اقتصاد متنوعٍ ومرن، مؤهل لاغتنام الفرص الناشئة في قطاعي التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

حول وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة

تضطلع وزارة الاستثمار بدور محوري في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز استثماري عالمي يتميز بشبكة علاقات عالمية رفيعة المستوى بالأسواق الدولية. ومن خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تستثمر الوزارة في البيئة الجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التنويع الاقتصادي الطموحة، ما يُرسّخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة وذات رؤية مستقبلية للمستثمرين والشركات الدولية.

حول استثمر في الإمارات:

"استثمر في الإمارات" منصة تابعة لوزارة الاستثمار تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة. بإشراف وزارة الاستثمار، تسعى منصة "استثمر في الإمارات" إلى استقطاب وتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات اقتصاد دولة الإمارات، وتحفيز الشراكات بين المستثمرين الدوليين والدول. كما تطمح إلى تهيئة بيئة تُتيح للأفراد والشركات ورؤوس الأموال النمو والازدهار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية جاذبة للجميع.

حول "كيتا":

"كيتا" هي منصة توصيل تستخدم التكنولوجيا لربط المستهلكين بتجار التجزئة والطعام وعمال التوصيل المحليين. وفي إطار مهمتها المتمثلة في "مساعدة الجميع على تناول الطعام بشكل أفضل والعيش بشكل أفضل"، تلتزم" كيتا" بتوفير منتجات وخدمات محلية عالية الجودة تعود بالفائدة على المستهلكين وتجار الطعام والتجزئة وعمال التوصيل معاً. وتعد "كيتا" الذراع السعودية لعملاق خدمات التوصيل Meituan (المدرجة في بوصة هونغ كونغ تحت الرمز: 3690)، والتي تمتلك منصة Meituan Waimai لتوصيل الطعام الرائدة في الصين.

