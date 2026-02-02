دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع معهد "سي إنستيتيوت" برنامج "تمكين موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي لضمان مستقبل مستدام" التدريبي، بهدف تعزيز وعي موظفي الهيئة ومعارفهم حول أفضل الممارسات الدولية والمهارات العملية في مجالات الاستدامة، بما في ذلك الاقتصاد الدائري وإدارة المرافق واستراتيجيات الحياد الكربوني في المؤسسات الخدماتية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، نوفر للموظفين الأدوات والبرامج والمبادرات المبتكرة لترسيخ معرفتهم في العمل المناخي ودعم التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة. ويشكل موظفو الهيئة الدعامة الرئيسية لتحقيق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتعزيز استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري من خلال تشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة واستدامة للموارد."

واشتمل البرنامج التدريبي المكثف الذي استمر على مدار يومين على جلسات توعوية وورش عمل تفاعلية مصممة لتعزيز دور الموظفين في تعزيز التوافق مع معايير الاستدامة العالمية. واطلع الموظفون على أحدث التوجهات الناشئة التي تشكل مستقبل إدارة المؤسسات الخدماتية، وطرق تقييم مصادر الطاقة المتجددة والنهج المعتمدة لدمجها في الشبكة، وممارسات الاقتصاد الدائري التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتقنيات رفع كفاءة الطاقة وتقنيات إزالة الكربون لخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية لتسريع الاستدامة.

-انتهى-

