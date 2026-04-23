الدوحة، قطر – شاركت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في النسخة الثانية من «أسبوع العمل العالمي»، وهي حملة عالمية أطلقتها هيئة الرقابة على السلوك المالي البريطانية للتوعية بالمؤثرين الماليين غير القانونيين.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص جهات التنظيم المالي حول العالم على رفع وعي المستهلكين وإرشادهم إلى أهمية اتخاذ قرارات سليمة، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات والنصائح المالية، ما قد يعرّضهم لمخاطر عروض ترويجية عبر الإنترنت تتعلق بمنتجات وخدمات مالية غير قانونية. كما تسلّط الحملة الضوء على الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات التنظيمية والرقابية لحماية المستهلك، من خلال توحيد الجهود للعام الثاني على التوالي لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمخططات المالية غير القانونية التي يروّج لها بعض المؤثرين الماليين.

وأُقيمت الحملة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أبريل 2026، بمشاركة 17 جهة تنظيمية من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس التزاماً دولياً واسعاً بالحدّ من المخاطر الناشئة عن العروض الترويجية المالية غير القانونية. وشملت المشاركة اتخاذ إجراءات تنفيذية وتدابير تنظيمية، إلى جانب تنظيم حملات توعوية وبرامج تعليمية تشجّع المؤثرين الماليين على التصرّف بمسؤولية.

وفي السياق ذاته، وكجزءٍ من هذه المبادرة، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال حملات توعوية لنشر إرشادات ونصائح حول كيفية التعامل مع المخاطر المتزايدة الناشئة عن شركات تقدّم منتجات أو خدمات غير قانونية، ومع المؤثرين الماليين الذين يروّجون لها عبر الإنترنت، مع تسليط الضوء على أبرز أنواع الاحتيال التي قد يتعرّض لها الأفراد في دولة قطر.

وفي إطار هذه الجهود أوضحت الفاضلة نور زايد الشمالي رئيس وحدة التعاون الدولي ومكلف بمهام أعمال مدير إدارة الشكاوى في هيئة قطر للأسواق المالية إلى أن مشاركة الهيئة في تنظيم «أسبوع العمل العالمي» ما هي إلا امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تعزيز الوعي المالي لدى المستهلكين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة مبنية على المعرفة والفهم.

وأضافت أن هيئة قطر للأسواق المالية ستواصل التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية لتطوير الإجراءات التي تسهم في حماية حقوق المستهلكين، وضمان توفير بيئة مالية آمنة وشفافة تعزز الثقة في التعاملات المالية.

وبهذه المناسبة، أكّدت السيدة فرح المفتاح، المدير التنفيذي لدائرة السياسات، والشؤون القانونية، والتنفيذ في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، أن مشاركة هيئة التنظيم في «أسبوع العمل العالمي» تندرج ضمن التزامها بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، الهادفة إلى تعزيز حماية المستهلك والوعي العام في القطاع المالي القطري. وأضافت: «من خلال المشاركة في هذه المبادرة العالمية، تعزّز هيئة التنظيم التزامها بحماية المستهلك وتعزيز الشفافية، ودعم الجهود التعاونية التي تفضي إلى بناء الثقة العامة في النظام المالي».

قائمة الجهات الرقابية والتنظيمية المشاركة:

أستراليا، لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)

بلجيكا، هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA)

البرازيل، لجنة الأوراق المالية والأسواق (CVM)

كندا، هيئة الأسواق المالية (AMF)

كندا، لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC)

كندا، لجنة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC)

الدنمارك، هيئة الإشراف المالي الدنماركية (DFSA)

هونج كونج، لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)

الهند، مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية (SEBI)

إيرلندا، البنك المركزي الإيرلندي (CBI)

نيوزيلندا، هيئة الأسواق المالية (FMA)

النرويج، هيئة الأسواق المالية (NFSA)

قطر، هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA)

قطر، هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)

سنغافورة، هيئة النقد في سنغافورة (MAS)

الإمارات العربية المتحدة، هيئة الأوراق المالية والسلع ( CMA )

) المملكة المتحدة، هيئة الرقابة على السلوك المالي البريطانية (FCA)

نبذة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تأسّس عام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال. تتولّى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتمتلك هيئة التنظيم مجموعة واسعة من الصلاحيات الرقابية، الخاصة بمنح التصاريح للشركات والأفراد والإشراف عليهم وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقاً لمعايير قانونية عالمية تمّت صياغتها بما يتوافق مع النماذج المعتمدة في المراكز المالية الدولية. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.qfcra.com

