المنامة، مملكة البحرين – هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إتاحة التأجيل الاختياري لرسوم الربع الأول لجميع المنشآت السياحية، بما يشمل الفنادق، والشقق الفندقية، والشقق المفروشة، والمطاعم السياحية، وذلك في إطار دعم استمرارية الأعمال وتعزيز مرونة القطاع السياحي بالشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين كوجهة سياحية.

وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة احتياجات القطاع وتقديم المبادرات الداعمة التي تسهم في تطويره بما يدفع بوتيرة النشاط السياحي نحو الأهداف الموضوعة لها، لافتةً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية للهيئة.

للمزيد من المعلومات والتواصل: PublicRelations@btea.bh

عن الهيئة:

تعمل هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تفعيل الخطط والاستراتيجيات السياحية التي تساهم في تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة مثالية للسياحة إقليمياً ودولياً من خلال تنويع المنتج السياحي، وخلق برامج سياحية وترفيهية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، وخلق بيئة سياحية جاذبة للسياح والمستثمرين تساهم في رفد الاقتصاد الوطني ودفع مسيرة التنمية المستدامة من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل لمملكة البحرين.

