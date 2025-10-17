دبي، الإمارات العربية المتحدة: قدّم مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي(ش.م.ع)، شهادة السحابة الخضراء إلى محاكم دبي، تقديراً لمساهمتها الفاعلة في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استضافة أنظمتها الرقمية ضمن مركز البيانات المستدام التابع لمورو.

وتم تسليم الشهادة رسميًا لسعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي ، من المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية"، وذلك على هامش معرض "جيتكس غلوبال 2025" الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري

وجاء هذا الإنجاز نتيجة قرار محاكم دبي استضافة بنيتها التحتية الرقمية في مركز البيانات الأخضر التابع لمورو، الذي يعتبر أكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية وفق تصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية. ويقدّم هذا المركز حلول استضافة آمنة وعالية الكفاءة تعتمد بشكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة. ومن خلال هذه الاستضافة المشتركة الاستراتيجية، التي تمتد من 26 نوفمبر 2024 إلى 25 نوفمبر 2027، من المتوقع أن تحقق محاكم دبي وفراً في الانبعاثات يُقدر بنحو 125,568 كيلوغرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO₂e)، مما يؤكد ريادتها في ربط التحول الرقمي بمبادئ الاستدامة البيئية.

وقال سعادة الاستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي: "يسعدنا الحصول على هذه الشهادة من مورو ، والتي تؤكد التزامنا المشترك بالابتكار والاستدامة. ومن خلال اعتماد حلول رقمية موفرة للطاقة، نضمن أن تكون رحلتنا نحو التحول الرقمي متقدمة تقنيًا ومسؤولة بيئيًا في آنٍ واحد. وتأكد هذه المبادرة محاورنا الاستراتيجية: أداءٌ قضائي رائد، وخدمات قضائية متكاملة، وقدرات مؤسسيّة جاهزة للمستقبل، ومنظومة رقمية قضائيّة متقدّمة.".

ومن جهته، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية": "نفخر بتقديم الشهادة الخضراء لمحاكم دبي، تقديرًا لحرصها على الحوكمة البيئية. ومن خلال اعتماد الاستضافة المستدامة عبر مورو ، أرست محاكم دبي معيارًا يُحتذى به في كيفية دمج البنية التحتية الذكية مع العمل المناخي الواعي. ويساهم هذا الإنجاز بشكل مباشر في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".

وتعكس هذه الشراكة توجهًا استراتيجيًا أوسع لدى محاكم دبي لتحديث بنيتها التحتية الرقمية، بما يدعم الأهداف الوطنية للاستدامة. وتسهم هذه الاستضافة الخضراء المشتركة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأثر البيئي، ودعم أمن المعلومات ومرونة النظام القضائي.

وبالإضافة إلى الاستضافة الخضراء، تشمل الشراكة المستمرة بين مورو ومحاكم دبي مبادرات في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، والابتكار في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يدعم رؤية امارة دبي في بناء منظومة حكومية ذكية، وآمنة، ومستدامة.

-انتهى-

#بياناتحكومية