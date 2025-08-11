دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح مع الي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي منتدى الشباب الذي نظمه مجلس شباب الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب 2025. وتضمن المنتدى جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية، بمشاركة قرابة 150 شاباً وشابة من موظفي الهيئة وأعضاء كل من مجلس شباب دبي، مجلس شباب بلدية دبي، مجلس شباب مجموعة الإمارات، مجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، ومجلس شباب إي آند (e&). وسلطت الفعاليات الضوء على قصص النجاح التي حققها شباب الهيئة لدعم مسيرة ريادة الهيئة على مستوى العالم، إلى جانب سبل تمكين الشباب لتعزيز دورهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة، وتوطيد أواصر التعاون والتفاعل بين المجالس الشبابية.

وخلال كلمته في المنتدى، قال معالي سعيد محمد الطاير: " يسعدني أن أكون معكم اليوم للاحتفاء باليوم العالمي للشباب 2025 وبالإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مسيرة تمكين شبابها وتشجيع مشاركتهم الفاعلة في نهضتها التنموية الشاملة والمستدامة، من خلال تبني نهج ثابت وخطط استراتيجية تنسجم مع التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تضع الشباب في قلب رؤيتها الاستشرافية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان وبناء جيل مسؤول وقادر على التأثير وصناعة المستقبل المستدام. وتماشياً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي باستثمار طاقات الشباب، وصقل مهاراتهم، وتمكينهم وتأهيلهم بمهارات المستقبل، وتزويدهم بالأدوات والتقنيات والعلوم اللازمة ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة. "

وأشار معالي الطاير إلى أن الكوادر البشرية في الهيئة تضم أكثر من 2500 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، أي بنسبة تبلغ نحو 24% من موظفي الهيئة، فيما وصلت نسبة تمكين الشباب في الهيئة في مناصب إشرافية إلى 39.4%. ويقدم شباب الهيئة نموذجاً يُحتذى في المثابرة والاجتهاد، وحب التعلّم والتطور، وتحمل مسؤولية تحويل التطلعات الوطنية إلى واقع، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في جميع المحافل.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "نحرص على تحفيز الشباب على الابتكار وتبني التقنيات، لتعزيز إنجازات شبابنا الرائدة في مجال دعم العمل الحكومي وتسريع التحول الرقمي، مما يعزز ريادة الهيئة محلياً وعالمياً. وأثني على دور شبابنا الواعي المدرك لأهمية مواكبة أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي وضرورة التعامل المسؤول معها، والتحقق من صحة البيانات وتقييم المخرجات لاتخاذ قرارات بنّاءة تطور الحلول الفعالة وتُعزز الإنتاجية. كما يؤدي مجلس شباب الهيئة دوراً محورياً في بناء كوادر وطنية شابة مؤهلة لقيادة التنمية، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل ومساهمتهم في الاستدامة المجتمعية والاقتصادية والبيئية، وإيصال أصواتهم وتوفير بيئة إيجابية لإعداد قيادات متميزة فخورة بهويتها الإماراتية. ويسهم المجلس من خلال مبادراته وتعاونه مع الجهات المختلفة، في تزويد الشباب بأدوات الابتكار وحثهم على المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومتعاضد."

واختتم معاليه كلمته بالقول: "أبارك مساعيكم الحثيثة لصناعة التغيير الإيجابي بوعي ومسؤولية، وتحليكم بروح الفريق الواحد، وأداء دوركم على أكمل وجه لتحقيق الإنجازات المشرّفة التي تؤكد نجاحكم في ريادة المنافسة والابتكار والتميّز على الساحة المحلية والعالمية. وأتطلع قدماً بكل ثقة إلى المزيد من القفزات والنجاحات التي تقود الزخم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة."

من جهتها، وخلال كلمتها في المنتدى، أشادت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، بالدور الذي تؤديه المجالس الشبابية المختلفة. وتقدمت الرميثي بالشكر إلى الإدارة العليا في الهيئة لدعمها للمبادرات الهادفة إلى تمكين الموظفين الشباب.

وأردفت المهندسة الرميثي: "بدعم متواصل من الإدارة العليا، نظم مجلس شباب الهيئة ورش العمل والفعاليات المتخصصة بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، بهدف تطوير مهارات الشباب التقنية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواكبة أحدث التقنيات والتكيف مع التغيرات العالمية المتسارعة ليكونوا حجر الأساس في التنمية المستدامة والشاملة. إلى جانب ذلك، نعمل على إطلاق المبادرات التي تتيح لشباب الهيئة الإسهام الفاعل في المجتمع والمشاركة في العمل التطوعي، بما يجسد قيم العطاء والخير والتعاطف ويوطد أواصر مجتمع دبي، انسجاما مع عام المجتمع 2025."

ومنذ أكتوبر 2019 وحتى يوليو 2025، نظم مجلس شباب الهيئة 81 فعالية، و25 محاضرة توعوية، و7 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 13 منتدياً ومؤتمراً عالمياً، واستقبل 13 وفداً خارجياً وأكثر من 14 شريكاً استراتيجيّاً، كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في 4 من البرامج الوطنية والعالمية. إلى جانب ذلك، أطلق المجلس العديد من المبادرات، وأكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب. ووصلت نسبة سعادة الشباب عن الفعاليات الرئيسية التي ينظمها المجلس إلى 95%. كما حصد المجلس أكثر من 5 جوائز تقديراً لجهوده في تمكين الشباب، من أبرزها جائزة أفضل مجلس شباب على مستوى الجهات المحلية الحكومية في دولة الامارات العربية المتحدة لعام 2025، التي تقدمها المؤسسة الاتحادية للشباب.

واشتملت أجندة "منتدى الشباب" 2025 على جلستين حواريتين بعنوان "دور تمكين الشباب في مشاريع الهيئة" و"المجالس الشبابية – المجتمع والشباب"، إلى جانب ورشتي عمل متخصصتين نظمهما مجلس شباب الهيئة بالتعاون مع مركز "سكيل لاب" الذي تديره باقة من الكفاءات الإمارتية الشابة، لتطوير مهارات شباب الهيئة في عدة مجالات. وشارك في الورشتين قرابة 50 شاباً وشابة.

-انتهى-

