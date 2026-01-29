المنامة، مملكة البحرين: في إطار رئاسة مملكة البحرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2026، عُقد الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في المنامة، برئاسة السيدة حصة عبدالله السادة، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية المركزية والرقابة الاحترازية الكلية في مصرف البحرين المركزي، وبمشاركة أصحاب السعادة ممثلي الدول أعضاء اللجنة التحضيرية، وسعادة الأستاذ خالد بن علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشادت السيدة حصة عبدالله السادة، في كلمتها الافتتاحية، بالدور الذي تضطلع به اللجنة التحضيرية ومهامها، مشيرةً إلى أنها تشكّل ركيزة فاعلة للتحضير والإعداد لاجتماعات محافظي البنوك المركزية الخليجية، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهم، واقتراح الموضوعات والمبادرات المشتركة ذات الصلة بالشأنين النقدي والمصرفي.

كما أكدت أهمية تعزيز أطر التعاون، استنادًا إلى توجيهات محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتطوير السياسات الفعّالة بما يسهم في بناء أنظمة مالية قوية ومرنة. كما أضافت أن هذه المناقشات ستسهم في دعم المبادرات الحالية والمستقبلية لخطة تفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعاون بين دول المجلس، من أبرزها توصيات اللجان والفرق المعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس، وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون، وكذلك التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس. كما ناقشت اللجنة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

