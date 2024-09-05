أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن عودة "مؤتمر أفراح أبوظبي" في نسخته الثانية يومي 13 و14 أكتوبر المقبل في فندق وفلل بارك حياة أبوظبي بجزيرة السعديات، معززاً مكانة الإمارة وجهةً عالميةً لحفلات الزفاف وسياحة الفعاليات، وداعمةً للنمو والتعاون والشراكات في هذا القطاع.

وينعقد الحدث المخصص للمدعوين فقط بالشراكة مع ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، مسلطاً الضوء على ما توفره الإمارة من عروض ومرافق وقاعات حفلات وإمكانات استثنائية لاستضافة الفعاليات بجميع أنواعها. ويتماشى المؤتمر أيضاً مع أهداف استراتيجية أبوظبي السياحية الساعية إلى تحفيز النمو السياحي المستدام.

وتشتهر جزيرة السعديات بفنادقها ومنتجعاتها الشاطئية الفاخرة من فئة الخمسة نجوم، المكان المثالي لإقامة حفلات الزفاف الداخلية والخارجية، مما يجعلها الموقع الأمثل لإقامة "مؤتمر أفراح أبوظبي". وقد حصدت الجزيرة بجائزة "الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط" ضمن جوائز السفر العالمية للعام الثالث عشر على التوالي، مما يجسد مثال الفخامة ويجعلها موقعًا مثاليًا لحفلات الزفاف.

ويجمع "مؤتمر أفراح أبوظبي" أبرز الجهات العاملة والمعنية بقطاع حفلات الزفاف، ومنظميها، ومقدّمي خدماتها، ومورّدي مستلزماتها، وممثلي وسائل الإعلام وشركات إنتاج الفعاليات ذات الصلة من جميع أنحاء العالم. ويفتح الحدث آفاقاً واسعةً للحوار وبحث أحدث التوجهات والتجارب الناجحة، بالتزامن مع استكشاف الوجهة السياحية.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "تأتي النسخة الثانية من "مؤتمر أفراح أبوظبي" امتداداً للأصداء الإيجابية والنجاح الذي حققته دورته الافتتاحية العام الماضي. ويمنحنا الحدث منصة سنوية فعالة تضم الرواد والمتخصصين في هذا القطاع لتبادل الخبرات ودراسة سبل التعاون وبناء الشراكات الواعدة. ويزودنا المؤتمر أيضاً بفرصة تعريف الوفود والحضور بإمكانات أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية لتنظيم حفلات الزفاف، من معالمها الطبيعية الخلابة، إلى قاعات تنظيم الفعاليات، وتجاربها السياحية وعروضها الرائعة، علاوة على سهولة السفر إليها. ونرحب بالأزواج وعائلاتهم وأصدقائهم للاحتفال سوياً بهذه المناسبة الخاصة وصناعة ذكريات لا تنسى في أبوظبي".

ينطلق "مؤتمر أفراح أبوظبي" بحفل استقبال في منتجع أنانتارا سانتوريني، قبل بداية أعماله في اليوم التالي في فندق وفلل بارك حياة أبوظبي، مع برنامج حافل يركز على محاور عديدة منها آفاق التعاون والابتكار عبر سلسلة من الندوات والعروض يقدمها نُخبة من خُبراء سياحة حفلات الزفاف. ويُختتم الحدث بعشاء رسمي وحفل توزيع الجوائز في نادي شاطئ السعديات، متيحاً المجال أمام الضيوف والوفود للتواصل وبناء الشراكات وسط أجواء تجسّد الفخامة وقيم الضيافة العريقة في أبوظبي.

وتتمتع جزيرة السعديات بموقع استراتيجي على بعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من مطار زايد الدولي، و60 دقيقة من دبي، ويستطيع 3 مليارات شخص الوصول إليها خلال خمس ساعات طيران فقط، يجعلها الخيار الأفضل والأقرب لضيوف حفلات الزفاف الدوليين.

يذكر أنّ الإمارة تشكّل وجهة مفضّلة لتنظيم حفلات الزفاف لما تتمتع به من مرافق وبنية تحتية حديثة ومتكاملة، وشبكة واسعة من الرحلات الجوية تربطها بالعالم، إلى جانب الكرم الأصيل، والمزايا العديدة التي تتضمن مراسم الزواج المدني السريع على مدار 24 ساعة للسياح.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

عن جزيرة السعديات

جزيرة السعديات أبو ظبي هي بوتقة تنصهر فيها التجارب الملهمة والتغييرية والثرية التي تقدم شيئًا فريدًا للجميع - من الثقافة والطعام الفاخر إلى الفنادق الفاخرة والشواطئ الطبيعية الخلابة والحياة البرية المتجولة. تمتد الجزيرة الطبيعية على مساحة 27 كيلومترًا مربعًا، وهي موطن للفنادق والمنتجعات المتميزة وتقدم تجارب فنية وثقافية وتعليمية وصحية وتجربة الجولف وأنماط الحياة العصرية بالإضافة إلى تجارة التجزئة وتجارب في المأكولات والمشروبات.

جزيرة السعديات هي منبر الثقافة في أبو ظبي، وهي موطن لأشهر المتاحف في العالم بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي الشهير، وسيفتتح قريباً متحف جوجنهايم أبو ظبي، الذي من المقرر أن يكون المتحف البارز في المنطقة للفن العالمي الحديث والمعاصر، وكذلك متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي الذي سيضم بعضًا من أندر عينات التاريخ الطبيعي التي عُثر عليها على وجه الأرض.

تقع الجزيرة في العاصمة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، وتضم منطقة شاطئ ومنطقة ثقافية ومنطقة لاجون ومنطقة مارينا، كما وتقع جزيرة السعديات على بعد 20 دقيقة فقط من مطار أبوظبي ووسط مدينة أبوظبي و 60 دقيقة من دبي.

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