أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن شراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان تتيح للمواطنين المؤهلين الحصول على موافقات مبدئية رقمية لحلول التمويل السكني المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لبناء منازلهم وتوسعتها وتحسينها. وتهدف هذه المبادرة لدعم جهود الدولة لتحسين آليات تملك المواطنين للمنازل وترسيخ استقرار الأسرة وجودة الحياة، إذ تتيح للمتعاملين الحصول على موافقة مبدئية إرشادية للتمويل السكني خلال دقائق من خلال توظيف القدرات الرقمية المتقدمة على تطبيق المصرف الذي نجح المصرف بتحديثها لتقليص زمن إجراءات الحصول على تمويل منزلي.

ووفقاً للأرقام الحكومية، فقد بلغت نسبة تملك المواطنين للمنازل 91% في عام 2025، ما يعكس استمرار نهج الدولة في تمكين المواطنين من الحصول على مساكن عالية الجودة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.

ويتيح هذا التعاون للمتعاملين المستفيدين من تمويلات الإسكان المقدمة من هيئة أبوظبي للإسكان الحصول على تمويل إضافي من مصرف أبوظبي الإسلامي لبناء أو شراء مساكنهم أو توسعتها ، أو تطوير التشطيبات والبنية التحتية وغيرها من أعمال تحسين المساكن.

وتتولى هيئة أبوظبي للإسكان بموجب هذه الشراكة إصدار الموافقات الأساسية لمشاريع الإسكان، حيث تقوم الهيئة بإعطاء تمويلات تصل الى 1.75 مليون درهم في حين سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتوفير التمويل الإضافي الذي يمكن المتعاملين من تنفيذ التصاميم والمواصفات التي يفضلونها لمنازلهم. ويستفيد المتعاملون المؤهلون من حلول تمويل تنافسية مصممة خصيصاً للمواطنين الإماراتيين، وإجراءات سريعة ومبسطة، وقدرة تمويلية أعلى، وخطط سداد مرنة تتوافق مع أهدافهم السكنية طويلة الأجل، فضلاً عن تجربة متكاملة تنسجم بسلاسة مع رحلة الحصول على خدمات الإسكان لدى هيئة أبوظبي للإسكان.

ويعد امتلاك منزل من أهم مقومات استقرار الأسرة ورفاهيتها المالية على المدى الطويل. ومن خلال هذه الشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، يتيح المصرف لمواطني الدولة الوصول رقمياً إلى حلول تمويل مرنة لبناء مساكنهم وتوسعتها وتطويرها انسجاماً مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الحصول على موافقات مبدئية خلال دقائق. ويجمع هذا التعاون بين برامج الدعم السكني التي تقدمها هيئة أبوظبي للإسكان والخبرة التي يتمتع بها مصرف أبوظبي الإسلامي في توفير حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتيح للمتعاملين إنجاز رحلتهم لامتلاك منازلهم عبر تجربة سلسة ومتكاملة".

تركّز رؤية هيئة أبوظبي للإسكان على توفير مساكن لائقة تلبي احتياجات ومتطلبات جميع مواطني إمارة أبوظبي، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة. ويسهم التعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي في دعم التزام الهيئة الراسخ تجاه مستفيديها من خلال تقديم تجربة رقمية متطورة ومتكاملة.

Pوتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بدعم مساعي المواطنين الإماراتيين لامتلاك منازلهم من خلال توفير حلول تمويل عملية تتيح للمواطنين الاستفادة من برامج الإسكان القائمة واستكمال احتياجاتهم التمويلية. ومن خلال هذا التعاون، يسعى مصرف أبوظبي الإسلامي وهيئة أبوظبي للإسكان إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتوفير مرونة أكبر لأصحاب المساكن، والإسهام في مواصلة تطوير مجتمعات سكنية مستدامة ومزدهرة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وتؤكد هذه الشراكة التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم حلول تمويل إسلامية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمواطنين، وتسهم في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.

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