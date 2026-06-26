تصدّر المشترون من الهند والمملكة المتحدة والصين قائمة الجنسيات بحسب حجم المبيعات

بلغت نسبة العملاء الذين يشترون من الدار للمرة الأولى 73% بفضل عوامل مشجعة أبرزها قربه من مدارس رائدة، وسهولة الوصول إلى وجهات الترفيه في جزيرة ياس

ستطرح الدار قريباً مجموعة محدودة من 20 فيلا فاخرة للبيع متاحة للعائلات التي تبحث عن تملك منزل أكبر ضمن هذا المجمع المتكامل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الدار اليوم عن بيع كامل منازل التاون هاوس " في "ذا أوركيدز" ضمن "ياس إيكرز"، محققة مبيعات تجاوزت 680 مليون درهم. ويؤكد هذا الأداء القوي استمرار الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة في جزيرة ياس، ويعزز مكانة "ياس إيكرز" ضمن أبرز المجمعات السكنية المفضلة للعائلات في أبوظبي.

و شكّل المواطنون الإماراتيون نسبة 54% من المشترين، بينما استحوذ المقيمون والمشترون الدوليون على 46% من إجمالي المبيعات، مع طلب قوي من العملاء القادمين من الهند والمملكة المتحدة والصين. كما بلغت نسبة العملاء الذين يشترون من الدار للمرة الأولى 73% من إجمالي المشترين. وشكلت أبرز العوامل التي جذبت هذه الشريحة بيئة المجمع المناسبة للعائلات، ولا سيما قربه من مدارس رائدة مثل "مدرسة نويا البريطانية" و"أكاديمية ياس الأمريكية"، ومرافقه الترفيهية، وخيارات الترفيه المتنوعة في جزيرة ياس.

ويمثل أداء المبيعات القوي لمشروع "ذا أوركيدز" امتداداً لتحول جزيرة ياس إلى وجهة سكنية متكاملة، مدعومة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية ووجهات الترفيه عالمية المستوى. وعقب بيع كامل وحدات التاون هاوس، ستطرح الدار قريباً مجموعة محدودة من 20 فيلا فاخرة، لتمنح العائلات فرصة تملّك فيلا ضمن عددٍ محدود من الوحدات الأكبر حجماً ضمن هذا المجمع السكني القائم والذي يحظى بإقبال قوي.

ويعتبر "ياس إيكرز" اليوم وجهة سكنية متكاملة بفضل مرافقه عالية الجودة وأسلوب الحياة العائلي الذي يقدمه. ويوفر النادي المجتمعي المخصص لقاطنيه، الممتد على مساحة 500 متر مربع، مساحة اجتماعية للتواصل واللقاءات اليومية، إذ يضم صالة رياضية وقاعة متعددة الاستخدامات ومرافق مشتركة. وتتكامل هذه المرافق مع حديقة ومسابح وملاعب رياضية ومساحات خضراء، ضمن مجمع سكني مسوّر يمنح العائلات الخصوصية والأمان وشعوراً بالانتماء.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 52 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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