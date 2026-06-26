

من المقرر افتتاحه خلال الربع الرابع من عام 2026 ، ليكون أول فندق من مجموعة هاندريتن كولكشن يفتتح أبوابه في المملكة العربية السعودية.

الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت أكور المجموعة الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وامسا للضيافة شركة التطوير والإدارة الفندقية السعودية الرائدة عن توقيع اتفاقية فندق ذا بالم القصيم - هاندريتن كوليكشن (The Palm Qassim - Handwritten Collection) في أول مشروع لهما في منطقة القصيم، وذلك في إطار مواصلة توسعهما في الوجهات السعودية الناشئة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن المقرر افتتاح الفندق خلال الربع الرابع من عام 2026، ضمن مشروع كيان أفينيوز متعدد الاستخدامات، ليكون أول فندق من مجموعة هاندريتن كولكشن يدخل حيز التشغيل في المملكة العربية السعودية.

يقع فندق ذا بالم القصيم - هاندريتن كوليكشن على بعد 20 دقيقة من مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي، ويضم 142 غرفة وجناحاً صُممت لتلبية احتياجات المسافرين الباحثين عن الراحة والأصالة وتجارب الإقامة المرتبطة بالوجهة. كما سيضم الفندق مطعماً جاهز لاستقبال الضيوف على مدار الساعة، وصالة استقبال، وقاعتي اجتماعات، ومركزاً متكاملاً للياقة البدنية، ومسبح داخلي.

وسيستمد الفندق هويته من روح الضيافة النجدية الأصيلة، التي تنعكس في التصميم والتجارب والمأكولات المقدمة للضيوف. ويتوسط الفندق فناءً مركزيًا مستوحى من البيوت النجدية التقليدية، ، ليمنح الضيوف إحساساً أصيلاً بالمكان منذ لحظة الوصول، حيث يتم استقبالهم بالتمر القصيمي والقهوة السعودية. كما يستلهم الفندق عناصره التصميمية من طبيعة هضبة نجد وضوئها الصحراوي المميز، خاصةً في أوقات الغروب، مع دمج تفاصيل معمارية مستوحاة من العمارة الطينية التقليدية والفتحات الهندسية التي تشتهر بها المنطقة. وتكتمل التجربة بعناصر سردية مستلهمة من طرق القوافل التاريخية التي عبرت القصيم وأسهمت في تشكيل الهوية الثقافية لمدينة بريدة عبر الأجيال.

تواصل القصيم تعزيز مكانتها كوجهة حيوية متنامية تجمع بين الإرث الثقافي الغني والمواقع التاريخية والطبيعة المتنوعة، مدعومة باستثمارات متواصلة في البنية التحتية. سيقدم فندق ذا بالم القصيم - هاندريتن كوليكشن تجربة إقامة متميزة وغنية بالطابع المحلي للمسافرين بغرض الأعمال أو الترفيه، ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات يُتوقع أن تستقطب نخبة من العلامات التجارية في قطاعي التجزئة والمطاعم.

وأُطلقت مجموعة هاندريتن كولكشن عام 2023، وتضم مجموعة من الفنادق التي تتميز كل منها بشخصية فريدة وقصة خاصة تعكس روح المكان وشخصية القائمين عليه. وتجمع العلامة بين الفنادق التي تتميز بهوية متفردة وإحساس عميق بالانتماء إلى وجهتها، لتقدم تجارب إقامة تتجاوز المفهوم التقليدي للضيافة. ومن خلال التصميم الأصيل، والضيافة النابعة من القلب، والتفاصيل الهادفة التي تثري رحلة الضيف، توفر كل وجهة تجربة ترتكز على الحكايات العريقة والروابط الإنسانية.

ويأتي توقيع هذا المشروع في وقت تحتفل فيه هاندريتن كولكشن بإنجاز عالمي بارز، بعد وصول عدد الفنادق التابعة لها مؤخرًا إلى 50 فندقًا عاملًا حول العالم في 20 دولة مختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 50 فندقًا إضافيًا قيد التطوير. ومنذ إطلاقها، حققت العلامة نمواً متسارعاً في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين والشرق الأوسط، مستقطبةً أصحاب الفنادق المستقلة الراغبين في الحفاظ على خصوصية منشآتهم والاستفادة في الوقت ذاته من قوة منصة ضيافة عالمية. وسوف يساهم فندق ذا بالم القصيم - هاندريتن كوليكشن في دعم المرحلة المقبلة من نمو العلامة، من خلال دخولها إلى السوق السعودية وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

وقد صرح عامر رياض، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة امسا للضيافة قائلاً: "تتميز القصيم بهوية ثقافية غنية، وإرث عريق. ولقد قصدنا تقديم تجربة ضيافة تعكس طابع المنطقة من خلال هذا المشروع، مع تقديم وجهة جديدة للمسافرين المحليين والدوليين على حد سواء. حيث تلتزم امسا للضيافة بإدارة وتنمية منشآت تنال رضا النزلاء، وتقدم ضيافة أصيلة مدعومة بالتقنيات المتقدمة، والعمليات التشغيلية المنضبطة، والعلامات التجارية المتميزة مثل “هاندريتن كوليكشن”.

وصرّحت مايا زيادة المدير التنفيذي لتطوير فنادق الدرجة المميزة والمتوسطة والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا فى مجموعة أكور :"تستجيب مجموعة هاندريتن كولكشن للطلب المتزايد من المسافرين الباحثين عن تجارب أصيلة وقصص ملهمة وإقامات تتميز بالشخصية والطابع المحلي. وفي الوقت نفسه، توفر نموذجاً مرناً لأصحاب الفنادق المستقلة، يتيح لهم الحفاظ على هويتهم الخاصة مع الاستفادة من منصات أكور العالمية للمبيعات والتوزيع ومنظومة الولاء ALL Accor." وأضافت "تمثل القصيم خطوة طبيعية ومهمة في مسيرة نمو العلامة، حيث تلتقي الهوية الثقافية الغنية مع المقومات المتنامية للوجهة لتوفير تجربة ضيافة فريدة مستوحاة من القصص المحلية وأصالة الضيافة السعودية."

تحافظ المملكة العربية السعودية على مكانتها الفريدة كسوقاً استراتيجياً لشركة أكور. حيث تُعد المجموعة من أبرز مشغلي الفنادق الدوليين في المملكة، بمحافظة أعمال تضم أكثر من 46 فندقاً عاملًا بواقع أكثر من 20,000 غرفة فندقية. كما تضم محفظة المشاريع المستقبلية للمجموعة في المملكة العربية السعودية 47 فندقا، لتضيف أكثر من 11,000 غرفة في السنوات القادمة، ما يعكس الزخم المتواصل في قطاع التطوير الفندقي والثقة المتنامية للمستثمرين في السوق السعودية.

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نبذة عن أكور

تُعد أكور من كبرى مجموعات الضيافة في العالم، وتتميّز بريادتها في تقديم تجارب إقامة متكاملة وخدمات عالمية المستوى في أكثر من 110 دولة، بمحفظة تضم أكثر من 5800 فندق ومنتجع، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مطعم وبار، ومرافق للعافية، ومساحات عمل مرنة. وتمتلك المجموعة أحد أكثر منظومات قطاع الضيافة تنوعاً، والتي تضم نحو 45 علامة تجارية تغطي كافة الفئات من المميزة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى تشكيلة لايف ستايل كوليكتيف من شركة "إينسمور". وترتكز رؤية أكور على إحداث أثر إيجابي ملموس من خلال الالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية، ودعم السياحة المسؤولة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التنوع والشمول. تأسست أكور عام 1967، ويقع مقرها الرئيسي في فرنسا. وتُدرج المجموعة ضمن مؤشر CAC 40 لسوق الأسهم الفرنسية، وتُتداول أسهمها في بورصة يورونكست باريس رمز السهم (FR0000120404)، وكذلك في سوق OTC في الولايات المتحدة تحت رمز التداول (ACCYY). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني group.accor.com، أو متابعة المجموعة على X، فيسبوك، لينكدإن، إنستغرام، وتيك توك.

لمحة حول مجموعة هاندريتن كولكشن

تأسست مجموعة هاندريتن كولكشن في عام 2023، وتضم مجموعة من الفنادق ذات الطابع الفريد التي تعكس قصص وشخصيات وشغف القائمين عليها. ويقدم كل فندق تجربة مميزة تنبض بالأصالة والهوية المحلية، حيث تشكل الروابط الإنسانية واللمسات الشخصية جوهر تجربة الإقامة للمسافرين الباحثين عن أكثر من مجرد مكان للإقامة. ومع استمرار توسعها عالمياً، تضم مجموعة هاندريتن كولكشن اليوم أكثر من 50 فندقاً في 20 دولة حول العالم، مع مواصلة نموها في وجهات جديدة. وتندرج المجموعة تحت مظلة أكور، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة، والتي تضم أكثر من 5,800 منشأة في أكثر من 110 دول. كما تشارك المجموعة في برنامج ALL Accor، منصة الحجز وبرنامج الولاء الذي يتيح للأعضاء الوصول إلى مجموعة واسعة من المكافآت والخدمات والتجارب المميزة.