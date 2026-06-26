دبي، الإمارات العربية المتحدة: حقّقت أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) إنجازاً جديداً في مسيرة نموّها المتسارع في دولة الإمارات، مع افتتاح صالة عرضها الجديدة في الواحة مول على شارع الشيخ زايد في دبي، بالشراكة مع شركة أوتورن أوه جي سي لتجارة السيارات المحدودة (Autorun OJC Car Trading LLC)، الوكيل الرسمي للعلامة في دبي.

وحضر حفل الافتتاح عددٌ من كبار المسؤولين التنفيذيين من أومودا وجايكو الإمارات، وشركة أوتورن، والواحة مول، إلى جانب نخبة من شركاء القطاع وممثلي وسائل الإعلام. وتُعدّ هذه الصالة السابعة لأومودا وجايكو في دولة الإمارات، في تأكيدٍ على التزام العلامة بتوفير مجموعتها الرائدة من حلول التنقّل الذكي لشريحة واسعة من العملاء في مختلف أنحاء الدولة.

تمتدّ صالة العرض على مساحة تقارب 800 متر مربع، وتتمتّع بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد (Sheikh Zayed Road)، مع مدخل مستقل يطلّ على الطريق الرئيسي. وفي هذه المساحة العصرية، يمكن للزوّار التعرّف عن قرب أحدث طرازات أومودا وجايكو، بما في ذلك أومودا C7 SHS (OMODA C7 SHS)، وجايكو J7 SHS (JAECOO J7 SHS)، وجايكو J8 SHS (JAECOO J8 SHS). وتسلّط هذه الطرازات الضوء على تقنية النظام الهجين فائق التطوّر (SHS) المتقدّمة من العلامة، والتي تجمع بين الأداء القوي، والكفاءة الاستثنائية في استهلاك الوقود، ومدى القيادة الأطول. تقدّم الصالة تجربة مواكِبة لأسلوب الحياة المعاصر، وتجمع بين التقنيات الرقمية المبتكرة، وعروض السيارات الراقية، والاستشارات الشخصية وسط أجواء مريحة. وتعكس أيضاً رؤية أومودا وجايكو الأوسع للتكنولوجيا، إذ تواصل الشركة تطوير حلول التنقّل الذكي إلى جانب منظومة الروبوتات أيموغا (AiMOGA). ويؤكّد ذلك طموح العلامة في توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الذكية خارج الإطار التقليدي لصناعة السيارات.

كما تجسّد الصالة رؤية أومودا وجايكو لمستقبل التنقّل، مع استعداد العلامة لطرح تقنية الركن الذكي (Valet Parking Driving)، المعروفة أيضاً باسم نظام الركن فائق الذكاء (Super Intelligent Parking)، في مجموعة محدّدة من طرازاتها المقبلة في السوق الإماراتية. ويتيح هذا النظام للمركبة رصد المواقف الشاغرة تلقائياً، والتوجّه إليها، وإتمام عملية الركن مع تدخّل محدود من السائق، بما يوفّر تجربة تنقّل أكثر سهولة وذكاءً بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يأتي افتتاح صالة العرض الجديدة في ظلّ الزخم المتواصل الذي تحقّقه أومودا وجايكو في السوق الإماراتية، إذ نجحت العلامة في بيع أكثر من 5,000 مركبة خلال فترة قصيرة نسبياً منذ دخولها إلى الدولة. وعلى الصعيد العالمي، تجاوزت مبيعات العلامة التراكمية مليون مركبة خلال ثلاث سنوات فقط، ما يعكس مكانتها الرائدة بين علامات السيارات الأسرع نمواً عالمياً.

في تعليقه على هذا التوسّع، قال السيد علي جورجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أوتورن أوه جي سي للسيارات المحدودة: "يمثّل افتتاح صالة العرض الجديدة في الواحة مول (Oasis Mall showroom) خطوة مهمة ضمن استراتيجية أوتورن التوسعية، ويؤكّد التزامنا بتقديم تجربة متكاملة في قطاع السيارات في أحد أبرز مواقع دبي. كما تعكس هذه الصالة رؤيتنا المشتركة مع أومودا وجايكو لإعادة صياغة تجربة العملاء من خلال الابتكار، وسهولة الوصول، ومعايير الخدمة الراقية."

وأضاف: "من خلال تعزيز حضورنا على شارع الشيخ زايد، نقرّب أومودا وجايكو من شريحة أوسع من العملاء، ونلبي الطلب المتنامي في دبي على حلول التنقّل الذكي المدعومة بالتكنولوجيا."

يؤكّد افتتاح صالة العرض في الواحة مول التزام أومودا وجايكو الراسخ تجاه السوق الإماراتية، مع شبكة متنامية من صالات العرض ومرافق متقدمة لخدمات ما بعد البيع، إلى جانب اهتمام مستمر بتقديم تجربة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم. ومع توسيع محفظتها من السيارات المزوّدة بالنظام الهجين فائق التطوّر، والاستعداد لطرح تقنيات مستقبلية مثل تقنية الركن الذكي، إلى جانب مواصلة الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وروبوتات أيموغا، تواصل أومودا وجايكو تعزيز مكانتها كعلامة رائدة عالمياً في حلول التكنولوجيا والتنقل الذكية. ومع مواصلة توسّعها في مختلف إمارات الدولة، تتطلّع العلامة إلى تعزيز دورها في رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي والمتصل والمستدام في المنطقة.

نبذة عن أومودا وجايكو

تُعدّ أومودا وجايكو علامة سيارات من الجيل الجديد تابعة لشركة شيري العالمية، وتهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي والمستدام. ترتكز فلسفتها على الابتكار، والتصميم حسب الطلب، والتعاون الإبداعي، لتلبّي تطلّعات العملاء حول العالم ممّن ينشدون التفرد، والتواصل الدائم، وحرية التنقّل بلا قيود.

تركّز أومودا على إنتاج سيارات حضرية مستقبلية تتميّز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم العصري، في حين تتخصّص جايكو في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المستوحاة من روح الطرقات الوعرة، حيث تلتقي القوّة بالأناقة في تناغم فريد. معاً، تشكّل أومودا وجايكو منظومة عالمية رائدة في مجال التنقّل، تقدّم حلولاً ذكية وآمنة ومصمّمة بعناية لتواكب تطلّعات المستكشفين العصريين وأنماط الحياة المتجدّدة.