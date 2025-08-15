أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - ابوظبي، عن توجيه دعوة إلى الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين الإماراتيين والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، لتقديم عروضهم للمشاركة في مزايدة عامة لتصميم وبناء وصيانة وتشغيل أسواق مجتمعية، تشمل متاجر تجزئة عالية الجودة وصيدليات ومحال "سوبرماركت" ومطاعم، في منطقتي الشويب والقوع في مدينة العين ومنطقة الباهية في أبوظبي.

وستُسهم الأسواق المجتمعية بدور محوري في تحسين جودة حياة سكان تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية من خلال توفير مساحات تجارية وخدمات عالية الجودة، إضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز البنية التحتية المجتمعية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة في تلك المناطق.

ويمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في هذه المزايدة الاطلاع على تفاصيل وإرشادات التقديم والحصول على مستندات المزايدة عبر زيارة الموقع الالكتروني لموقع مكتب أبوظبي للاستثمار منصة "خريطة الاستثمار التفاعلية" من خلال الرابط التالي: https://finder.adio.gov.ae/find/domestic/map.

وعلى الشركات المهتمة بالمشاركة في هذه المزايدة تقديم عروضهم بداية من يوم 15 أغسطس 2025 وحتى الساعة 5:00 مساءً يوم 1 أكتوبر 2025.

