أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - أبوظبي طرح مزايدة عامة جديدة ضمن برنامج "المساطحة"، داعياً الشركات المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إلى تقديم عروضها لتطوير وتشغيل أسواق مجتمعية في منطقتي الصدرفي أبوظبي والنُّود في العين.

وتشمل الفرصة الاستثمارية أرضين تجاريتين مخصصتين لتطوير مشاريع في مجال تجارة التجزئة على مستوى الأحياء السكنية والمناطق. وتهدف هذه المشاريع إلى تطوير وجهات تجارية تخدم المجتمعات السكنية المحيطة، وتوفر مجموعة من خدمات التسوق والمطاعم والخدمات الأساسية للسكان.

ويتضمن المشروع قطعة أرض في منطقة الصدر في أبوظبي بمساحة 15,861 متراً مربعاً ،بالإضافة إلى قطعة أرض في منطقة النُّود ضمن وادي العين 2 في مدينة العين بمساحة 16,016 متراً مربعاً، وهي مخصصة للتطوير التجاري.

ويمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في هذه المزايدة الاطلاع على تفاصيل وإرشادات التقديم والحصول على مستندات طلب تقديم العروض عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي للاستثمار من خلال منصة "خريطة الاستثمار التفاعلية" عبر الرابط التالي: https://finder.adio.gov.ae/find/domestic/map

وعلى الشركات الراغبة في المشاركة تقديم عروضها في موعد أقصاه الساعة 5:00 مساءً من يوم 11 مايو 2026.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO):

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيداً من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae

