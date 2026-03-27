وليد الزرعوني: زخم المبيعات العقارية في دبي يؤكد قوة السوق أمام التحديات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، عن نجاحها في بيع 33 شقة سكنية بقيمة 33.6 مليون درهم في مشروع "إستاكس" (STAX) في قرية جميرا الدائرية والتابع لشركة التطوير العقاري "باشا وان"، في إشارة إلى استمرار الزخم القوي في السوق العقاري في دبي، وعدم التأثر بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة على خلفية الاعتداءات الإيرانية السافرة.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية" وليد الزرعوني، إن هذا الإنجاز يؤكد أن سوق العقارات في دبي يواصل إظهار قدرته اللافتة على الحفاظ على الزخم والنشاط وقوته أمام أي تحديات، وذلك رغم الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي دولة الإمارات، حيث تعكس الأرقام المسجلة في الأسابيع الأخيرة قوة السوق وثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الإماراتي وبيئة الاستثمار في الإمارة.

وأضاف الزرعوني، أن السوق العقاري في دبي يواصل إرسال إشارات قوية حول جاذبيته الاستثمارية، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في متانة البيئة الاقتصادية والاستقرار المؤسسي في الإمارة، كما أن "ما يحدث حاليًا ليس تباطؤًا في السوق، بل انتقال طبيعي نحو مرحلة أكثر عقلانية وانتقائية، حيث أصبح المستثمرون يركزون بشكل أكبر على جودة المشاريع والمطورين والمواقع الاستراتيجية، وهو تطور صحي يعزز استدامة السوق على المدى الطويل".

وأشار الزرعوني، إلى أن دبي ما تزال واحدة من أكثر الأسواق العقارية جذبًا لرؤوس الأموال العالمية، بفضل غياب الضرائب على الدخل العقاري، وإمكانية التملك الحر للأجانب، والعوائد الإيجارية المرتفعة مقارنة بالمدن العالمية الأخرى.

وحول مشروع "ستاكس"، قال الزرعوني، إن المشروع يقع في موقع استراتيجي ومميّز في أحد أرقى الأحياء السكنية في دبي، ويضمّ برجين بطابع معماري معاصر وفريد يجسّد الأشكال النحتية والمناظر الطبيعية عبر الصحراء. وبفضل الواجهات ذات الخطوط الأفقية الانسيابية والألوان الهادئة المستوحاة من الرمال الطبيعية، يتميّز المشروع بهوية خاصة به في قرية جميرا الدائرية. ففيما يعزّز التصميم المترابط الإضاءة والتهوية والخصوصية، تضفي الشرفات المنسّقة والواجهات المتدرّجة بُعدًا حيويًا وغنيًا.

وكانت شركة باشا وان للتطوير العقاري قد أعلنت في ديسمبر 2025 عن إطلاق أول مشاريعها السكنية في دبي، مشروع ستاكس بقيمة تطوير إجمالية تبلغ 550 مليون درهم إماراتي.

بدأت أعمال بناء مشروع ستاكس، ومن المقرّر اكتماله في أغسطس 2028. ويمثّل هذا المشروع انطلاقة شركة باشا وان للتطوير العقاري في السوق العقاري في دبي، ويعزّز مكانة قرية جميرا الدائرية كإحدى أكثر الوجهات السكنية حيويةً وتفاعلًا في المدينة.

ويضمّ مشروع ستاكس 528 وحدة سكنية موزّعة على برجين، 302 وحدة في البرج أ و226 وحدة في البرج ب. ويقدّم خيارات متنوّعة ما بين الاستوديوهات، والشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين، والشقق بغرفتي نوم مع غرفة خادمة، وشقق دوبلكس مع ثلاث غرف نوم. أمّا مساحات الوحدات، فتتراوح ما بين 384 و3,375 قدمًا مربعًا، بما يجعلها مناسبة لمختلف شرائح العملاء المهتمّين، سواء كانوا من المشترين الجدد أو العائلات أو المستثمرين. وتتميّز كل وحدة سكنية بمساحات داخلية رحبة ومفتوحة، ونوافذ زجاجية ممتدّة من الأرض إلى السقف، وتشطيبات عالية الجودة توازن بين الوظائف العملية والأناقة العصرية.

وفي الطابق الأرضي، يضمّ مشروع ستاكس مجموعة من مرافق الرفاهية والعافية على مساحة 40,000 قدم مربع، فيقدّم بذلك مركزًا اجتماعيًا وترفيهيًا يشمل صالات رياضية داخلية وخارجية، ومسارات للجري، ومناطق مخصّصة لممارسة اليوغا والتأمّل، وسبا مزوّدًا بغرف بخار وساونا، بالإضافة إلى صالة أعمال مع مساحة عمل مشتركة وقاعة متعدّدة الاستخدامات. ويمكن للعائلات الاستفادة من مزايا متنوّعة، أبرزها مساحات اللعب المظلّلة والباحات الداخلية المنسّقة والمناطق المخصّصة للشواء، بينما تشمل وسائل الترفيه النهر الهادئ وحوضي ​​سباحة لا متناهيين على السطح مع إطلالات بانورامية على المدينة.

وتبدأ الأسعار في المشروع من 663 ألف درهم إماراتي للاستوديوهات، و903 ألف درهم للشقق بغرفة نوم واحدة، و1.44 مليون درهم للشقق بغرفتي نوم، و1.85 مليون درهم للشقق بغرفتي نوم مع غرفة خادمة، و3.85 مليون درهم لشقق الدوبلكس بثلاث غرف نوم. ويستفيد المشترون من خطط سداد ميسّرة، مع إمكانية تضمين باقات أثاث اختيارية ابتداءً من 35 ألف درهم.

يُشار إلى أنّ شركة باشا وان للتطوير العقاري تابعة لمجموعة بي جي إس العالمية التي تأسّست عام 1985 وتدير أعمالها في تسع دول، ويتجاوز حجم مبيعاتها 3 مليارات درهم إماراتي سنويًا. وستستفيد الشركة من مزاياها – وأبرزها القدرات المالية الكبيرة والخبرة التشغيلية في مجالات السلع والتصنيع والخدمات اللوجستية والبنية التحتية – لتجسّد رؤيتها الريادية في السوق العقاري في دبي، حيث تركّز على المشاريع المبتكرة التي ترفع معايير التصميم وتبني مجتمعات سكنية تجمع بين الاستدامة والفخامة والإبداع.

نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي".

وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 100 مطور عقاري.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.5 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.

