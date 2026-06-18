دبي، الإمارات العربية المتحدة / سيؤول، كوريا الجنوبية – كرّم معهد إدارة المشاريع ((PMI، الجهة العالمية الرائدة في مجال نجاح المشاريع، خلال فعاليات قمته العالمية في سيؤول بكوريا الجنوبية، القيادة العامة لشرطة دبي، تقديراً لتميزها وريادتها في تنفيذ المشاريع والمبادرات المُتعلقة بالسلامة والأمن المجتمعي.

وسلم السيد بيير لو مان، رئيس معهد إدارة المشاريع ((PMI، ورئيسه التنفيذي، التكريم إلى العقيد أحمد الحفيتي، مدير إدارة المبادرات والمشاريع في شرطة دبي، وذلك بحضور هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعن التكريم، قال هاني الشاذلي،" يجسد هذا التكريم ريادة شرطة دبي في توظيف إدارة المشاريع كأداة لتحقيق التميز المؤسسي ودفع مسيرة التحول في القطاع الحكومي. ومنذ أن أصبحت أول جهة شرطية تعقد شراكة استراتيجية مع معهد إدارة المشاريع، أظهرت شرطة دبي التزاماً راسخاً بتطوير القدرات المؤسسية، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات للمستقبل."

وتابع:" يعكس هذا التكريم الدور الريادي لشرطة دبي بصفتها أول جهة شرطية تعقد شراكة استراتيجية مع معهد إدارة المشاريع في عام 2022، لتضع بذلك معياراً متقدماً في تعزيز التميز في إدارة المشاريع ضمن القطاع الحكومي. وقد أسهمت هذه الشراكة منذ انطلاقها في تعزيز القدرات المؤسسية، ودعم جهود التحول التنظيمي، والارتقاء بمستوى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية بنجاح. كما تؤكد على الدور الحيوي لإدارة المشاريع في تعزيز التميز الحكومي، وتحفيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات وأهدافها التنموية طويلة المدى.

وأضاف" منذ تأسيس هذه الشراكة، تبنت شرطة دبي نهجاً استشرافياً لدمج ممارسات إدارة المشاريع ضمن مبادراتها الاستراتيجية الرئيسية، ما ساهم في تعزيز مرونة المؤسسة، وتحسين نتائج المشاريع، ودعم تقديم الخدمات المجتمعية بكفاءة وفعالية.

كما يسلط هذا التكريم الضوء على جهود شرطة دبي المتواصلة في ترسيخ التميز المؤسسي والابتكار، من خلال تبني أحدث الممارسات الإدارية التي تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي. وتنسجم هذه الجهود مع رؤية دولة الإمارات لبناء حكومة مستقبلية قادرة على تحقيق قيمة مستدامة وأثر طويل الأمد.

وبدوره، قال العقيد أحمد الحفيتي، إن القيادة العامة لشرطة دبي بقيادة معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، تفتخر بهذا التكريم الذي يعكس الالتزام المشترك بالابتكار والتميز وتعزيز القدرات في إدارة المشاريع. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نواصل تطوير الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم رؤية شرطة دبي الرامية إلى تحقيق السعادة والأمن والسلامة للمجتمع."

نبذة عن معهد إدارة المشاريع (PMI)

يُعد معهد إدارة المشاريع (PMI) المرجع العالمي الرائد في مجال نجاح المشاريع. ومنذ تأسيسه عام 1969، يسلط المعهد الضوء على الأفراد والممارسات المتقدمة التي تقف وراء نجاح المشاريع حول العالم. وبدعم من مجتمع عالمي يضم ملايين المتخصصين في إدارة المشاريع، وآلاف الشركات والمؤسسات الحكومية والأكاديمية، يوفر المعهد المعارف والموارد والشهادات المهنية التي تمكّن الأفراد والمؤسسات من قيادة المشاريع والتحولات بكفاءة ومسؤولية.

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