الرياض: كرّم معالي المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بنكَ البلاد، تقديراً لجهوده الملموسة في مجال المبادرات البيئية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

وجاء هذا التكريم نظير مشاركة بنك البلاد في مبادرة “معًا لشواطئ خضراء” بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية وجمعية أملج الخضراء، والتي أسهمت في زراعة 5,000 شتلة من شجر المانجروف على سواحل مشروع البحر الأحمر الدولي، في خطوة تهدف إلى دعم الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة الساحلية.

كما شمل التكريم مشروع “إحرام مستدام” الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية إعادة التدوير والحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ جُمع أكثر من 54 طناً من الإحرامات خلال موسم الحج، وأُعيد تدويرها وتحويلها إلى منتجات متنوعة صُنعت بأيدٍ سعودية أُهديت إلى حجاج بيت الله الحرام.

الجدير بالذكر أن بنك البلاد يولي اهتمامه بخدمة المجتمع تحت مظلة برامج البنك للمسؤولية المجتمعية #البلاد_مبادرة والتي بلغت 107 برنامج ومبادرة ذات أثر مجتمعي. ويأتي هذا التكريم تأكيداً على دور بنك البلاد في تبني المبادرات النوعية التي تُسهم في حماية البيئة وتعزيز مفاهيم الاستدامة، بما يواكب مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء والتنمية الوطنية المستدامة.

