لتسهيل عملية دفع رسوم مواقف السيارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مطارات دبي بالتعاون مع "مواقف" خدمة "امسح ادفع غادر" للدفع عبر الهاتف المتنقل، والتي تهدف إلى تسهيل عملية دفع رسوم مواقف السيارات في مطار دبي الدولي (DXB) وجعلها أكثر سلاسة.

ومن خلال خدمة "امسح، ادفع، غادر" يمكن لمستخدمي موقف سيارات مطار دبي الدولي مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على تذكرة دخول موقف السيارات الخاص بهم ليتم توجيههم إلى بوابة الدفع، حيث يمكنهم اختيار واحدة من طرق الدفع الآمنة الثلاث (فيزا، ماستر كارد، وآبل باي) لإتمام المعاملة. ويتاح للمستخدمين بعد إتمام المعاملة مدة 10 دقائق للخروج من حاجز البوابة. وبذلك لن يحتاج مستخدمو مواقف السيارات إلى زيارة أي موقع إلكتروني أو التسجيل عبر الإنترنت أو تنزيل أي تطبيق للهواتف الذكية حتى يتمكنوا من استخدام خدمة "امسح، ادفع، غادر".

وحول النظام الجديد، قال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: "يأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة في إطار حرص مطارات دبي للعمل باستمرار وعن كثب مع جميع شركائنا للارتقاء بالخدمات المقدمة في جميع نقاط تقديم الخدمة في مطار دبي الدولي DXB".

وإضافة إلى خيار الدفع الجديد عبر الهاتف المتنقل المتاح في جميع مواقف السيارات في مطار دبي الدولي DXB، ستبقى آلات الدفع الحالية لمواقف السيارات متاحة أيضاً كخيار دفع بديل لمستخدمي مواقف السيارات.

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ملاحظات للسادة الصحفيين:

§ تتولى مؤسسة مطارات دبي عمليات تشغيل وتطوير مطاري دبي وهما: "مطار دبي الدولي" ومطار "دبي ورلد سنترال".

§ بصفتها مؤسسة متكاملة، تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة عالمية.

§ مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين للسنة الثامنة على التوالي مع استقبال 29.1 مليون مسافر في عام 2021، كما يعد واحداً من بين الخمسة عشر الأوائل من حيث حجم الشحن الدولي، وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي.

§ حصل نظام الصحة والسلامة في مطار دبي الدولي DXB على الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي في عام 2021.

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مي بكري

شركة سفن ميديا

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