يسر مصرف عجمان، الهيئة المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، أن يعلن عن شراكته الاستراتيجية مع قسم خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في شركة كيه بي إم جي، ما يعد تقدماً كبيراً في التزام مصرف عجمان بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. تم توقيع مذكرة التفاهم بين مصرف عجمان وشركة كيه بي إم جي بحضور قادة من كلا المنظمتين في مناسبة عُقدت في المكتب الرئيسي لمصرف عجمان. تبادل مذكرة التفاهم كل من فادي الشهابي، شريك ورئيس قسم خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في شركة كيه بي إم جي، وزهيب علي زاهد، رئيس إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مصرف عجمان.

تهدف هذه الشراكة إلى تطوير إطار العمل الأولي لمصرف عجمان في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالإضافة إلى وضع خريطة عمل ورؤية مستقبلية طويلة الأمد للاستدامة. يؤكد إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تكريس عام 2023 للاستدامة على سعيها لدعم الممارسات المستدامة في كافة القطاعات. يدعم مصرف عجمان أهداف الأجندة الوطنية، مؤكداً التزامه بالعمل المناخي وقضايا الاستدامة على نطاق أوسع.

قال السيد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة لمصرف عجمان، معلقًا على توقيع المذكرة: "لا يقتصر دور الممارسات المصرفية المسؤولة على إجراء المعاملات المالية، بل يتمحور حول ترك إرث مستدام للأجيال القادمة. نلتزم في مصرف عجمان بدمج ممارسات الاستدامة في قلب عملياتنا. تحدد شراكتنا مع قسم خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في شركة كيه بي إم جي مرحلة محورية في رحلتنا نحو تطبيق الممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة، وتساهم في أهداف الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة."

سيُجري مصرف عجمان، تحت إشراف خبراء من قسم خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في شركة كيه بي إم جي، تقييماً مكثفاً لتعيين حدود البصمة الكربونية وتحديد الأولويات الاستراتيجية للاستدامة ووضع أهداف قابلة للتحقيق وتمهيد الطريق نحو المستقبل المستدام للمصرف وعملائه والمجتمعات التي يخدمها. تعكس المبادرة التزام مصرف عجمان بالاستدامة وتتماشى مع مبادئه كهيئة مصرفية إسلامية في التأكيد على مراعاة الممارسات والمسؤولية الأخلاقية تجاه البيئة والمجتمع.

شدد زهيب علي زاهد متحدثاً بالنيابة عن مصرف عجمان على مسؤولية المصرف الكبيرة تجاه الممارسات المصرفية المستدامة والمسؤولة بصفته مصرفاً إسلامياً بشكل خاص. "تحدد شراكتنا مع قسم خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في شركة كيه بي إم جي بداية رحلة تحول مصرف عجمان. نعزم على أن نكون مثالاً يُحتذى به في القطاع المصرفي من خلال دمج الاستدامة في استراتيجيات أعمالنا وعملياتنا وثقافتنا. تشكل هذه المبادرة حجر أساس مهمتنا لتحقيق رؤية طويلة الأمد في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتقديم المنفعة لشركائنا والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي نخدمها."

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن مصرف عجمان

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.

يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء.

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هنا بخت

المدير التنفيذية

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