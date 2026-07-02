​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ستاندرد تشارترد اليوم إطلاق آليته المؤسسية لإصدار واسترداد عملة USDC الرقمية، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة سيركل (Circle Internet Group, Inc) (المدرجة في بورصة نيويورك:CRCL )، الجهة المصدرة لعملة [1]USDC، وذلك من خلال كياناتها الخاضعة للتنظيم.

ويجعل هذا الإطلاق من ستاندرد تشارترد أول بنك عالمي مُصنَّف ضمن البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB) مرخص لتوفير فرصة وصول متكامل لخدمات إصدار واسترداد عملة USDC الرقمية وذلك من خلال تجربة موحدة للانضمام والحصول على الخدمة، دون الحاجة إلى فتح حسابات مباشرة لدى شركة سيركل.

وتوفر هذه الخدمة للمؤسسات القدرة على نقل القيمة بسلاسة بين المنظومات المالية التقليدية والرقمية بسرعة أكبر وشفافية أعلى، وذلك من خلال الربط بين الخدمات المصرفية التقليدية والبنية التحتية للأصول الرقمية وشبكات البلوك تشين العامة ضمن حل متكامل تقوده مؤسسة مالية عالمية. كما تدعم مجموعة واسعة من الاستخدامات المؤسسية، بما في ذلك التسوية على شبكات البلوك تشين، وإدارة الخزينة، وإدارة السيولة، إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة لدعم المدفوعات مستقبلا.

ومن خلال دمج خدمات الوصول إلى عملة USDC الرقمية بشكل مباشر ضمن المنصة المؤسسية للبنك، سيجمع ستاندرد تشارترد بين الخدمات المصرفية، وحفظ الأصول، وخدمات الأصول الرقمية ضمن عرضٍ متكامل، يُقدَّم وفق أعلى معايير إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة التي تُميز المؤسسات المالية الدولية الرائدة.

وستتوافر هذه الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المؤهلين من فئة الشركات والمؤسسات عبر عمليات ستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة الريادي كمركز عالمي للأنشطة المنظمة في مجال الأصول الرقمية، ويمثل المرحلة الأولى من استراتيجية ستاندرد تشارترد العالمية الأوسع في مجال العملات المستقرة. ويعتزم البنك توسيع نطاق هذه الخدمة إلى أسواق إضافية، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية وجاهزية الأسواق.

ويعكس هذا الإعلان تنامي الطلب من المؤسسات المالية والشركات على بنية تحتية للعملات المستقرة تخضع للأطر للتنظيمية وتتيح لهم فرصة استخدام العملات المستقرة في مجموعة واسعة من الأنشطة المالية، بما في ذلك المدفوعات، وإدارة الخزينة، والتسوية، وإدارة السيولة، والمشاركة في أسواق الأصول الرقمية.

وقال روبرتو هورنويغ، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في ستاندرد تشارترد: " أصبحت الأصول الرقمية عنصراً متزايد الأهمية في البنية التحتية المالية العالمية، فيما تتطلع المؤسسات إلى مستويات الثقة والحوكمة ذاتها التي ترتكز عليها الأسواق التقليدية. ومن خلال هذا الإطلاق، فإننا نمدّ هذه المعايير إلى قطاع يشهد تطوراً متسارعاً ضمن النظام المالي. وفي جوهر الأمر، يتمثل هذا الإنجاز في توسيع نطاق مشاركة المؤسسات في أسواق الأصول الرقمية من خلال الأطر الرقابية والضوابط والإشراف التنظيمي التي أرست أسس الثقة في الأسواق المالية العالمية."

وأضاف كاش رزاقي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في سيركل: "تبحث المؤسسات المالية بشكل متزايد عن وسائل موثوقة للوصول إلى البنية التحتية للعملات المستقرة والمشاركة في الأسواق المالية التي تستند إلى تقنية البلوك تشين. ومن خلال دمج البنية التحتية المُنظمة للعملات المستقرة التي توفرها سيركل ضمن المنصة المصرفية العالمية لستاندرد تشارترد، فإننا نساعد المؤسسات على الاستفادة من فرص جديدة لاستخدام عملة USDC الرقمية عبر المدفوعات والتسويات وعمليات الخزينة، مع الحفاظ على معايير الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر التي تتوقعها."

ويأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية ستاندرد تشارترد الأوسع في مجال الأصول الرقمية، والتي تشمل الخدمات المصرفية، والأسواق المالية، وخدمات الأوراق المالية، وحفظ الأصول، والبنية التحتية للأسواق الرقمية، ويعكس التزام البنك بدعم الابتكار المسؤول في مجال العملات المستقرة والأصول الرقمية.

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خالد عبدالله، محلل مالي معتمد ® CFA

الرئيس الإقليمي للاتصال المؤسسي

الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار،

الإمارات والشرق الأوسط وباكستان،

البريد الالكتروني: Khaled.abdulla@sc.com

ستاندرد تشارترد

ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة، ويسجّل وجوداً له في 54 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل"، والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونغ كونغ.

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نبذة عن Circle

تُعد Circle (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRCL) إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال منصات الخدمات المالية عبر الإنترنت، إذ تعمل على بناء أسس اقتصاد عالمي أكثر انفتاحاً من خلال البنية التحتية القابلة للبرمجة القائمة على تقنية البلوك تشين، والأصول الرقمية، وتطبيقات المدفوعات.

وتضم منصة Circle أكبر شبكة للعملات المستقرة في العالم، والمرتكزة على عملة USDC، إلى جانب Circle Payments Network لحركة الأموال على المستوى العالمي، ومنصة Arc، وهي بنية تحتية للبلوك تشين بمستوى مؤسسي صُممت لتصبح نظام التشغيل الاقتصادي للإنترنت.

وتستخدم الشركات والمؤسسات المالية والمطورون حلول Circle لدعم الابتكار المالي الموثوق على نطاق الإنترنت.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: circle.com.

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