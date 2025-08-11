المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج تطوير الخريجين الجامعيين “GP15” ، والذي يهدف الى تأهيل القيادات المستقبلية، وصقل مهاراتها، وتمكينها من المنافسة إقليميًا وعالميًا، وذلك لترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز مالي حيوي يدعم أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

يأتي إطلاق هذا البرنامج تماشياً مع أولويات المصرف، التي تركز على تعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتطوير الكوادر البشرية الواعدة، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل 15 خريجاً من الكفاءات الشابة لتلبية احتياجات السوق، عبر توفير بيئة تدريبية متكاملة تواكب التوجهات العالمية في قطاع الخدمات المالية.

وفي هذا الإطار، صرّح سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي "نفخر بإطلاق مبادرة تدريبية فريدة هي الأولى من نوعها في تاريخ المصرف، والمتمثلة ببرنامج تطوير الخريجين الجامعيين الذي يُشكل استثمارًا استراتيجيًا في الكوادر الوطنية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمسيرة البناء والتطوير. ونحن نتطلع من خلال هذا البرنامج لإعداد أجيال تمتلك مهارات عملية ومعرفة متخصصة تؤهلها لقيادة مسيرة التطوير والابتكار في قطاع الخدمات المالية."

ومن جانبه، علّق السيد محمد عبدالله عبدالكريم المدير التنفيذي للخدمات الإدارية بمصرف البحرين المركزي: "لقد صُمم هذا البرنامج ليمنح المشاركين تجربة فريدة تتجاوز الإطار التقليدي للتدريب، كونه يجمع بين التدريب العملي النوعي القائم على المشاريع والمحاكاة الواقعية لبيئة العمل، إضافة إلى اشتماله على جلسات إرشادية وزيارات ميدانية. وتعكس هذه المبادرة مدى حرص المصرف على تنمية وتطوير الأجيال الشابة عن طريق دمج التقنيات المتقدمة والممارسات المبتكرة لتصميم منهجية تدريب عملي نوعية ومُجزية."

ومن جانبها علقت السيدة فاطمة محمد علي مدير الموارد البشرية ومدير البرنامج "يقدم البرنامج على مدى 6 أشهر تجربة شاملة تتضمن تدريبًا عمليًا لدى إدارات مصرف البحرين المركزي المختلفة، إضافة إلى فرص المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المالية، والانخراط ضمن مشاريع وتحديات مهنية لتعزيز قدرات المشاركين التحليلية والابتكارية. كما سيتضمن البرنامج تنظيم عددٍ من الدورات التدريبية المكثفة، وجلسات التوجيه والإرشاد المهني بهدف تعزيز فهمهم للسياسات والاستراتيجيات المصرفية".

وسيتم الإعلان عن فتح باب التقديم لبرنامج “GP15” خلال شهر أغسطس، ويمكن متابعة الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لمصرف البحرين المركزي والاطلاع على كافة المستجدات المتعلقة بالبرنامج.

