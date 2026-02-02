المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2107 (ISIN BH000129GH56) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 04 فبراير 2026 وتنتهي في 06 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %4.85مقارنة بسعر الفائدة 4.82% للإصدار السابق بتاريخ 28 يناير 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.788 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.739 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %108

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

