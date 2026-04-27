المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2118 (ISIN BH000145SF13) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 29 أبريل 2026 وتنتهي في 29 يوليو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.18مقارنة بسعر الفائدة 5.20% للإصدار السابق بتاريخ 22 أبريل 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.708 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.678 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %100

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

-انتهى-

#بياناتحكومية