عجمان، الإمارات العربية المتحدة – حقق مستشفى ثومبي الجامعي إنجازاً طبياً كبيراً بإتمامه بنجاح أول عملية جراحية لتحويل مسار الشريان التاجي (CABG)، حيث تعد هذه الجراحة انطلاقة لخدمات جراحة القلب المتقدمة في مركز ثومبي الأكاديمي لأمراض القلب.

أُجريت هذه الجراحة للمريض سيد عمر ، البالغ من العمر 51 عاماً، الذي كان قد تم تشخيص حالته بنقص حاد في تروية الشريان التاجي ، مع تضيق شديد في الشريان التاجي الأيسر الرئيسي، وهي حالة عالية الخطورة تحد بشكل كبير من تدفق الدم إلى القلب. كما كان المريض يعاني من داء السكري، وبالتالي احتاج لرعاية طبية مكثفة ودقيقة قبل الجراحة وبعدها.

تضمنت الجراحة عملية تحويل مسار مزدوج للأوعية باستخدام تقنية تسمى (القلب النابض) أو "عدم استخدام المضخة"، حيث يستمر القلب في الخفقان أثناء العملية دون الحاجة لاستخدام جهاز القلب والرئة الاصطناعي. ويساهم هذا النهج في تقليل الإجهاد الجراحي على الجسم، كما يرتبط بتعافٍ أولي أسرع، ومضاعفات أقل، ونتائج أفضل للمرضى.

وقد نجح فريق جراحة القلب الذي قام بإجراء الجراحة بقيادة الدكتور خالد فراج، استشاري جراحة القلب والصدر، في وضع رقعتين لتجاوز الشرايين التاجية المسدودة، واستعادة تدفق الدم الصحي إلى عضلة القلب. والمريض حالياً بين أفراد عائلته يمارس حياته الطبيعية مع المتابعة الطبية والإشراف طبي عن بعد.

لحظة فارقة في الرعاية الصحية الأكاديمية

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد أكبر محيي الدين ثومبي، نائب الرئيس - لقطاع الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي:

"إن نجاح أول جراحة مجازة الشريان التاجي (تحويل مسار) في مستشفى ثومبي الجامعي ليس مجرد إنجاز طبي فحسب، بل هو بداية حقبة جديدة من رعاية القلب المتقدمة داخل منظومتنا الصحية الأكاديمية. كل مستشفى كبير يتذكر دائماً أول حالة قلب مفتوح أجراها. وبالنسبة لنا، تعكس هذه اللحظة عمق خبرتنا الإكلينيكية ، وقوة بنيتنا التحتية، والتزامنا طويل الأمد بتقديم الرعاية الطبية المتقدمة التى تنقذ حياة المرضى . كما يعزز هذا الإنجاز إيماننا بأن أي مستشفى جامعي يجب أن يكون رائداً ليس فقط في الجانب التعليمي، بل أيضاً في التميز الإكلينيكي."

الارتقاء بمعايير رعاية القلب

يشير نجاح جراحة تحويل مسار الشريان التاجي (CABG) إلى الجاهزية التشغيلية لمستشفى ثومبي الجامعي لإدارة حالات القلب المعقدة، بما في ذلك أمراض الشرايين التاجية عالية الخطورة. ويدعم ذلك وجود غرف عمليات متطورة، ووحدات عناية مركزة، وتشخيصات قلبية دقيقة، وتخصصات طبية مساندة مختلفة،ومسار متكامل تماماً للطوارئ وإعادة التأهيل.

بالنسبة للمرضى، يعني هذا الإطمئنان لتوفر هذه الأنواع من جراحات القلب المتقدمة ضمن بيئة مستشفى جامعي أكاديمي، مدعومة ببروتوكولات قائمة على الأدلة، وإشراف أكاديمي مستمر، وخبرات متعددة التخصصات.

ومع هذا الإنجاز، يفسح مستشفى ثومبي الجامعي لنفسه مكاناً في مجال جراحات القلب المتطورة ، معززاً مكانته كمركز طبي أكاديمي نامٍ يقدم خدمات إكلينيكية راقية تتماشى مع المعايير المحلية والدولية.

وسيتبع ذلك المزيد من إجراءات جراحات القلب المتطورة المختلفة والبرامج المتخصصة، مع استمرار المستشفى في توسيع نطاقه الإكلينيكي وخدمات التخصصات الفرعية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: thumbayuniversityhospital.com

-انتهى-

#بياناتحكومية