عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أفتتح مركز عجمان للمشاريع الجديدة – منطقة حرة (ANCFZ)، أحد أكثر الوجهات حيوية واعتمادًا على الحلول الرقمية لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات، مكتبه التمثيلي في إمارة دبي بالتعاون مع شركة FDI Zone لاستقطاب رواد الأعمال. ويمثل هذا توسعا استراتيجيا يعزز نطاق تقديم الخدمات الاستثمارية ويجعلها أكثر سهولة وابتكاراً وجاذبية للمستثمرين بما يتيح لرواد الأعمال إمكانية تأسيس أعمالهم وتسجيل شركاتهم في عجمان من داخل دبي عبر منظومة رقمية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والشفافية.

أكد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة، خلال حفل التدشين على التزام المركز الدائم لتوفير بيئة أعمال محفزة وعصرية تدعم تطلعات المستثمرين و رواد الأعمال و تعزز مكانة إمارة عجمان المتنامية كمركز ريادي للأعمال في دولة الأمارات العربية المتحدة، كما أعرب سعادته عن ترحيبه بهذه الخطوة و التي تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص و نواه لتأسيس و بناء شراكات استراتيجية تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.

و صرح السيد ريشي سومايا، المدير التنفيذي لمركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة :بأن المكتب التمثيلي الذي يقع في الطابق التاسع من برج أسبن التجاري في شارع الشيخ زايد في إمارة دبي سيعمل كمركز لترويج الخدمات المقدمة ودعم قاعدة المتعاملين المتنامية في المركز ، وأضاف بأن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع حجم النمو المتسارع في المركز و الذي أثمر عن استقطاب العديد من المستثمرين من 150 دولة حول العالم من بداية افتتاح المركز منذ عام تقريبا وذلك بإجمالي استثمارات تتجاوز 250 مليون درهم.

من جانبهم أوضح ممثلو شركةFDI ZONE لاستقطاب رواد الأعمال أن هذا المكتب التمثيلي ليس مجرد نافذة خدمية بل سيكون منصة استراتيجية لتمكين المستثمر من الانخراط الفعّال فى بيئة استثمارية ذات معايير عالمية، ومؤكدين التزامهم الكامل بتقديم الدعم القنى والقانوني الكامل لكل من يرغب فى تأسيس نشاطه داخل مركز عجمان للمشاريع الجديدة "منطقة حرة".

وقد شهد اللقاء توقيع اتفاقية تعاون وكذلك تم تبادل الدروع و الهدايا التذكارية في خطوة تعكس حرص الطرفين على بناء شراكة مؤسسية طويلة الأمد تُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين القطاعين الحكومي و الخاص وتدعم جهود تبسيط إجراءات الاستثمار والتوسع عبر منصات ذكية وسريعة.



حول مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة

تأُسّس مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة (ANCFZ) في عام 2024 بموجب مرسوم أميري صادر عن حاكم إمارة عجمان، ليكون أحدث مبادرة في الإمارة تهدف إلى تبسيط عملية تأسيس الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار. يتميز المركز بموقع استراتيجي في عجمان، ويوفر مجموعة شاملة من خدمات تأسيس الأعمال، بدءًا من إصدار التراخيص السريع ومعالجة التأشيرات إلى الدعم القانوني والإداري المتكامل. وبتركيز خاص على سهولة الاستخدام، والفعالية من حيث التكلفة، والسرعة، يوفر المركز بيئة تنافسية مرنة لدعم رواد الأعمال في تنمية مشاريعهم. يضم ANCFZ طيفاً متنوعاً من القطاعات، تشمل التكنولوجيا، الإعلام، الخدمات المهنية، والتجارة، مما يجعله شريكاً داعماً لجيل جديد من قادة الأعمال في الإمارات.

