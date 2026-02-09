موقع استراتيجي يوفّر إطلالات بانورامية خلابة على أفق دبي

يبدأ البيع في 12 فبراير 2026 مع إتاحة التسجيل المسبق اعتباراً من الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشف مركز دبي المالي العالمي عن مشروع "ذا ريزيدنسز"، أول مشروع سكني يتم إطلاقه ضمن المرحلة الأولى (المرحلة A) من مشروع "زعبيل ديستركت" – مركز دبي المالي العالمي التي تم الإعلان عنه مؤخراً، في خطوة محورية من مسار تطور المركز كوجهة حضرية متكاملة.

وباعتباره أول مشروع سكني ضمن " زعبيل ديستركت"، يوفر "ذا ريزيدنسز" فرصة استثنائية للسكن في قلب التوسعة المرتقبة لمركز دبي المالي العالمي. ويتمتع المشروع بموقع حيوي ضمن المرحلة الأولى، محاطاً بمجموعة من أبرز المقاصد الثقافية والترفيهية في المنطقة، من بينها "آرت بافيليون" الجناح الفني الفريد، واسطبلات زعبيل التي تم تجديدها لتضم نخبة مختارة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة. كما يقع على مقربة منه أكبر مركز ابتكار في العالم "إنوفيشن هب"، بالإضافة إلى مجمّع للذكاء الاصطناعي.

تعكس مساكن "ذا ريزيدنسز" - التي قامت شركة "دي آي إف سي للتطوير العقاري" بتطويرها والإشراف عليها - المعايير العالمية الدقيقة التي يشتهر بها المركز، والمتمثلة في جودة التنفيذ، والتخطيط التصميمي الدقيق. ويقدّم المشروع باقة من الخيارات السكنية الراقية التي توائم بين متطلبات العمل ومقومات الرفاهية والثقافة، ليغدو وجهةً تتكامل فيها الكفاءة المهنية وجودة الحياة.

يتكوّن المشروع من برجين سكنيين بتصميم أنيق، يضمان 463 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق بغرفة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم، إلى جانب شقق "دوبلكس" و"بنتهاوس دوبلكس" رحبة. وتم إعداد التصاميم الداخلية للوحدات بما يتوافق مع متطلبات نمط الحياة الحضرية المعاصرة، مع التركيز على المساحات الواسعة، إذ تبدأ المساحات من نحو 846 قدماً مربعاً للشقق ذات غرفة النوم الواحدة، وتصل إلى نحو 4،489 قدماً مربعاً لدوبلكسات فاخرة من أربع غرف نوم ضمن مجموعة “بنتهاوس كوليكشن”، حيث تتميز الوحدات بإطلالات بانورامية آسرة على أفق دبي، وتشمل مشاهد متميزة لبرج خليفة. كما تتمتع بعض الوحدات السكنية بإطلالات مختارة باتجاه برج خليفة.

وبمجرد الوصول إلى "ذا ريزيدنسز"، ينتاب السكان والزوار إحساس بالسكينة والرقي، حيث يتقدمه مدخل أنيق يزدان بستار مائي مهيب، ويفضي إلى مساحات اجتماعية رحبة ومظللة تُجسّد واحة حضرية هادئة في قلب المدينة.

وفي إطار تعليقه على إطلاق المشروع، صرّح صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات : "يمثل مشروع ’ذا ريزيدنسز‘ أعلى مستويات الفخامة السكنية في "زعبيل ديستركت" – مركز دبي المالي العالمي، ويشكّل محطة أساسية في مسار تطور المركز نحو ترسيخ مكانته كوجهة متكاملة للعيش والعمل والازدهار. ويعكس المشروع التزام المركز بإرساء معايير جديدة للمرحلة المقبلة من مسيرة دبي، حيث تتكامل جودة التصميم مع مفاهيم الرفاهية والترابط لصياغة تجربة حضرية استثنائية".

وتشكّل مرافق المشروع بيئة راقية مستوحاة من طراز النوادي، مما يوفّر نمط حياة قائماً على مفاهيم الضيافة ويعزز الصحة والتفاعل الاجتماعي. وتضم هذه المرافق مسابح عائلية وأخرى بطابع المنتجعات، وصالة رياضية متكاملة التجهيز، واستوديو مخصصاً لليوغا، إلى جانب مساحات للعمل المشترك، ومناطق خضراء للتجمع، وملاعب للاسكواش والبادل في انعكاس للانتشار العالمي المتسارع لرياضة البادل بوصفها واحدة من أسرع الرياضات نمواً على مستوى العالم.

وتمثل سهولة الوصول عنصراً محورياً في رؤية التخطيط العمراني لتوسعة المركز الجديدة "زعبيل ديستركت"، إذ يستفيد السكان من الوصول المباشر إلى "إنر سيركل" الخاصة بالمنطقة، والتي تمتد على طول كيلومترين وتتميز بمساحات خضراء واسعة صُممت لتعزيز التواصل اليومي. كما تتمتع الوحدات السكنية بشبكة مترابطة وسلسة للمشاة تربط مختلف أنحاء المنطقة، فضلاً عن سهولة الوصول سيراً على الأقدام إلى "جيت ديستركت" – مركز دبي المالي العالمي، وأبراج الإمارات، ومركز دبي التجاري العالمي. ويتماشى المشروع مع متطلبات البنية التحتية المستقبلية للمدينة، بما في ذلك الربط مع مشروع الأنفاق المبتكرة "دبي لوب"، إضافة إلى سهولة الارتباط بشبكات الطرق الرئيسية، مما يضمن انسيابية التنقل في أرجاء المدينة.

تمتد منطقة "زعبيل ديستركت" – مركز دبي المالي العالمي على مساحة تبلغ 7.1 مليون قدم مربعة، مع إجمالي مساحة مبنية يصل إلى 17.7 مليون قدم مربعة، مما يجعلها أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة بقيمة تطوير إجمالية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم. وفي ظل استمرار الطلب المتزايد على أنماط السكن الحضري الراقي في قلب المدينة، تقدم "ذا ريزيدنسز" عنواناً مرموقاً ضمن واحدٍ من أبرز المراكز المالية عالمياً، مُرسِّخةً بذلك معياراً جديداً للحياة السكنية في دبي.

وسيبدأ البيع الرسمي لوحدات مشروع "ذا ريزيدنسز" في 12 فبراير 2026، مع فتح باب التسجيل المسبق الآن عبر الرابط التالي .

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "آرت بافليون" وهو جناح فريد من نوعه للفنون.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.com ، أو متابعتنا على إكس ولينكدان@DIFC.

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء الاتصال بـنا:

بيرسون | bursonglobal.com

difc@bursonglobal.com

رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

مديرة علاقات عامة – التسويق والاتصال المؤسسي

rasha.Mezher@difc.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية