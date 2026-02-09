أبوظبي – أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن إطلاق مشروع تجريبي بالتعاون مع "طلبات"، المنصة الرائدة في مجال خدمات التوصيل عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف دعم وتسريع تبنّي حلول التنقل الكهربائي في الإمارة. ويهدف المشروع إلى تعزيز استخدام المركبات الكهربائية في خدمات التوصيل للوجهات النهائية (Last mile)، عبر تطوير شبكة متخصصة لشحن وتبديل البطاريات في المناطق الحيوية.

وينسجم هذا التعاون مع توجهات المركز لتطوير منظومة نقل ذكية منخفضة الانبعاثات، كما يهدف في مرحلته التجريبية إلى دراسة إمكانية توسيع أسطول النقل الكهربائي وتعزيز كفاءته التشغيلية.

وبموجب هذا المشروع، تم إنشاء مناطق مخصصة للمركبات الكهربائية في المناطق ذات الطلب المرتفع، وفق ترتيب يلبي احتياجات السائقين. ويتيح هذا الترتيب تبديل البطاريات بسهولة مع تقليل وقت التوقف إلى الحد الأدنى. في المرافق التشغيلية المخصصة للمركبات الكهربائية ذات العجلتين في الإمارة، بما يضمن وصولاً سلساً لأسطول التوصيل ويرتقي بمستوى الأمان والثقة في العمليات.

ويُسهم هذا المسعى التجريبي في دعم مستهدفات أبوظبي البيئية، من خلال استبدال المركبات التي تعمل بالبنزين بالدراجات الكهربائية، مع ضمان السلامة والأداء الأمثل من حيث المدى والسرعة والتحكم ومستوى راحة السائق . وقد تم البدء في التحقق من فعالية المبادرة عبر تجارب ميدانية وجلسات نقاش مع سائقي التوصيل.

ويُمثّل هذا التعاون محطة مهمة في مسيرة شركة طلبات نحو تقليل البصمة الكربونية لعمليات التوصيل، كجزء من التزامها بتبني حلول نقل نظيفة ودعم الجهود المرتبطة بالعمل المناخي.

ومن جانبه، قال المهندس عبدالله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل: "يعكس هذا التعاون الاستراتيجي ضمن المشروع التجريبي التزام مركز النقل المتكامل بدعم التحول نحو التنقل الكهربائي في إمارة أبوظبي. ومن خلال العمل مع طلبات في هذه المرحلة، نسعى لتوفير بنية تحتية متطورة ومستدامة للمركبات الكهربائية تسهّل عمليات التشغيل وتضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز منظومة التنقل الذكي، ويمكن تعميم التجربة على الشركات الأخرى في حال اعتمادها."

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت مي يوسف، مدير أول الشؤون العامة والاتصال المؤسسي والاستدامة في طلبات: "تشكل شراكتنا مع مركز النقل المتكامل ضمن هذا المشروع التجريبي ركيزة أساسية في مساعينا نحو تعزيز تبني حلول التنقل الكهربائي ضمن خدمات التوصيل، حيث نختبر بنية تحتية متينة تساعد في اعتماد المركبات الكهربائية. ويضع هذا التعاون الاستدامة وسلامة السائق وكافة مستخدمي الطريق في صميم تركيزنا فيما يتعلق بخدمات التوصيل للوجهات النهائية، كما يقلل من الانبعاثات بشكل ملحوظ، ويرسخ التزامنا بتوفير منظومة توصيل ذكية وصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي."

ويعكس هذا التعاون نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير حلول نقل ذكية تدعم مستهدفات الإمارة وتواكب تطلعات المستقبل.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

-انتهى-

#بياناتحكومية