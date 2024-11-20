رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مرجان"، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن تعاونها مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) لتطوير مجمع المكاتب الرئيسي "راك سنترال إتش كيو" في وجهتها الاقتصادية المقبلة متعددة الاستخدامات "راك سنترال" في الإمارة الشمالية. يتكون مجمع المكاتب من خمسة مبانٍ مكتبية مستدامة، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الأخير من عام 2026. وستعمل الأبراج الحديثة الحاصلة على الفئة الذهبية لشهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) كمقر للعديد من الجهات والكيانات الرئيسية بما في ذلك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" وشركة "مرجان" وشركة "راك للضيافة القابضة" وشركة "الحمرا" وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

يأتي تصميم مشروع "راك سنترال" متعدد الاستخدامات بهدف خلق وجهة نابضة بالحياة للعمل والعيش والترفيه بما يتماشى مع رؤية رأس الخيمة 2030، ومن المقرر أن يعزز المشروع جاذبية رأس الخيمة كوجهة عالمية للسياح والمستثمرين فضلاً عن كونها مركزاً رئيسياً للأعمال. ويؤكد انتقال الشركات والكيانات الكبرى إلى أول منطقة تجارية من الفئة الأولى في الإمارة على جاذبيتها المتزايدة كموقع رئيسي للسياحة والأعمال والاستثمار مما سيعزز الرؤية الطموحة لمستقبل الإمارة.

وبهذه المناسبة قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "يلعب مشروع ’راك سنترال‘ دوراً مهماً في إيصال رسالة ’مرجان‘ الرامية لتطوير وجهات وفق المستويات العالمية وذات أبعاد متعددة ضمن المنظومة المزدهرة في رأس الخيمة. وفي إطار التزامنا بدعم تحول الإمارة إلى مركز اقتصادي نابض بالحياة، نرحب بالخطوة التي اتخذتها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، و’راك للضيافة القابضة‘ و’الحمرا‘ لإنشاء مقارها الرئيسية في هذه المساحة المبتكرة. ولا شك أن التعاون والتناغم بين هذه الكيانات الرئيسية سيعزز عروضنا بينما نسعى بشكل مشترك لترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية للاستثمار بين المستثمرين الرئيسيين".

من جانبه، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز": "نعمل من خلال مجمع المكاتب الرئيسي ’راك سنترال إتش كيو‘، على خلق مساحة تقربنا من عملائنا ومستثمرينا، وتدعمهم في سعيهم نحو تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم. لقد تم تصميم هذا المشروع بعناية لتلبية احتياجات الشركات، حيث يوفر مرافق مكتبية حديثة ووسائل راحة عصرية وبيئة نابضة بالحياة تتيح للشركات أن تنمو وتزدهر. يعد المكان أكثر من مجرد مساحة عمل، إنه مركز ديناميكي حيث يتم التعاون بشكل طبيعي، وتتدفق الأفكار بحرية، ويتم بناء الشراكات. ومن خلال تعزيز هذا النوع من المجتمعات، نهدف إلى خلق فرص جديدة للشركات للتواصل والابتكار والنمو، والمساهمة في تحقيق الرؤية الأوسع لرأس الخيمة كوجهة رئيسية للاستثمار".

ويمتد مجمع المكاتب الرئيسي "راك سنترال إتش كيو" على مساحة 435,000 قدم مربعة، ويوفر أكثر من 800,000 قدم مربعة من مساحات العمل المبتكرة ذات التصميمات المفتوحة ومناطق جلوس خارجية لتعزيز الإنتاجية والرفاهية. وقامت شركة الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط العالمية "جينسلر" Gensler بتصميم مجمع المكاتب، الذي سيتم تجهيزه بوسائل راحة عالمية المستوى بما في ذلك خيارات متنوعة من أماكن تناول المأكولات والمشروبات والمقاهي وحضانة الأطفال وأجهزة الصراف الآلي والبقالة وتراس على السطح وفناء ومناطق جلوس خارجية وواجهة على ساحة مفتوحة ومناظر طبيعية خضراء وغيرها من الأنشطة الأخرى. وفضلاً عن ذلك، تتوفر العديد من خيارات المطاعم والمقاهي في الفنادق القريبة، حيث صُمم الحي بشكل استراتيجي ليكون مساحة حيوية للعيش والعمل والترفيه.

تتميز المكاتب من الفئة الأولى بتصميم عصري واستخدام مواد وتشطيبات عالية الجودة وجذابة من الناحية الجمالية في جميع الأنحاء، مع تركيب زجاج يصل من الأرض إلى السقف في المكاتب، مما يسمح بدخول قدر كبير من ضوء النهار الطبيعي.

لقد روعي في تصميم المكان تعزيز الحياة الصحية، وذلك بفضل المساحات المفتوحة الشاسعة والحدائق والمسطحات المائية والممرات ومناطق المناظر الطبيعية ومناطق الجلوس الخارجية والأماكن العامة المصممة لتسهيل الأنشطة. كما يتمتع مشروع "راك سنترال" بربط ممتاز بالطرق السريعة الرئيسية والقرب من المعالم الرئيسية مثل الحمرا مول وجزيرة المرجان وملعب الحمرا للغولف. وبجوار مجمع المكاتب، ستوفر أكثر من 4000 وحدة سكنية وأربعة فنادق بسعة إجمالية تزيد عن 1000 غرفة فندقية إطلالات خلابة ومعيشة وإقامة مريحة بالقرب من العمل.

نبذة عن "مرجان":

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي المسؤولة عن إقامة عدد من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة. ومن خلال تكليفها بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، يتمثل نهج "مرجان" في التخطيط الاستراتيجي في الاستفادة من الأصول والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة ووضع الأسس التي ستقوم عليها التوسعات المستقبلية للإمارة. وتسعى "مرجان" من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي في رأس الخيمة، لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

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