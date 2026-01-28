دبي: استقبل سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، سعادة خالد عبد الرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، رحب سعادة الدكتور عبد الله بوسناد بالقنصل الكويتي، مؤكداً عمق الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، ومشيداً بمستوى التعاون القائم بين مؤسسات البلدين الشقيقين، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية، وبهذه المناسبة، قدم سعادته التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت، متمنياً للكويت دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة فرص الشراكة المستقبلية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واستعراض عدد من المبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل والتكامل بين المؤسسات المعنية وزيادة حجم التبادل التجاري بين دبي و الكويت.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر، وتكثيف اللقاءات المشتركة بما يسهم في بناء شراكات مستدامة قائمة على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات المتسارعة في مجالات التجارة والخدمات الجمركية، مشيرين أن هذه اللقاءات تمثل منصة فاعلة لتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم المبادرات التي تعكس رؤية القيادتين في دولة الإمارات ودولة الكويت نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتعاوناً يخدم شعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب سعادة خالد عبدالرحيم الزعابي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به جمارك دبي كنموذج متقدم في العمل الجمركي، ومؤكداً حرص القنصلية العامة لدولة الكويت على دعم كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى التعاون المؤسسي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

-انتهى-

#بياناتحكومية