التصنيف ساهم في تمكين الميناء من استقبال السفن العالمية والمحلية بما فيها سفن إعادة شحن الحاويات والبضائع العامة والسائبة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن وصول أول شحنة دولية إلى ميناء مغرق الاستراتيجي الذي يعد أحد أهم موانئ منطقة الظفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر هذه الشحنة الأولى التي يستقبلها الميناء منذ حصوله على تصنيف ميناء دولي صادر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقتضى أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، حيث حصل الميناء على التصنيف بعد سلسلة من أعمال التحديث التي شهدها واشتملت على توسعة جدار الرصيف ليصل إلى 480 متراً، وتجهيزه بمراسٍ إضافية، وزيادة عمق المياه في الميناء إلى ثمانية أمتار، وإنشاء مدرّجات جديدة للبضائع المدحرجة.

وتسهم التحسينات التي تمت في الميناء إلى جانب موقعه الاستراتيجي بالقرب من المشاريع الضخمة لإنتاج النفط والغاز في الرويس والحيل وغشا وغيرها، في تعزيز مكانته كمنشأة متوافقة مع معايير المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وقادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية للعمليات الدولية.

ويعتبر ميناء مغرق من المرافق البحرية الرائدة في منطقة الظفرة، ويوفر خدمات متنوعة تشمل خدمات حقول النفط والغاز البحرية والبرية، ومشاريع النفط والغاز، والدعم اللوجستي، ومناولة البضائع العامة والسائبة. ويرتبط الميناء بجزيرة دلما المجاورة من خلال خدمات نقل الأفراد والمركبات بالعبّارات. وتدعم عمليات توسعة الميناء إلى جانب تصنيفه ميناءً دولياً، خطة التطوير الشاملة طويلة الأمد لمنطقة الظفرة.

وفي هذه المناسبة، أكد سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، أن وصول أول شحنة دولية إلى ميناء مغرق يشكل محطة مهمة ضمن الجهود الرائدة التي تسهم في التوسع في استقطاب المزيد من الأعمال العالمية وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال: "يسهم حصول ميناء مغرق على تصنيف ميناء دولي في توفير دعم كبير لجهود التنمية المتواصلة في منطقة الظفرة، ويؤدي دوراً فعالاً في زيادة عدد الخطوط التجارية الرئيسية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بأهم الأسواق العالمية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة".

وبدوره أعرب مبارك المزروعي، المدير العام بالإنابة، ميناء المصفح وموانئ منطقة الظفرة - مجموعة موانئ أبوظبي، عن سعادته باستقبال أول شحنة دولية في ميناء مغرق لافتاً إلى أن ذلك يجسد التزام مجموعة موانئ أبوظبي وحرصها الدائم على مواصلة دعم مسيرة تنمية وتطوير منطقة الظفرة من خلال بناء مرافق بحرية حديثة تخدم أعمال قطاعات التجارة والترفيه البحري.

وقال: "نحن على ثقة بأن الحصول على تصنيف ميناء دولي سيكون له تأثير ملموس على تطوير قدرات ميناء مغرق اللوجستية وخاصة في أسواق الطاقة العالمية بما يدعم أهداف مجموعة موانئ أبوظبي في ترسيخ مكانته كميناء تجاري حيوي يؤدي دوراً رئيسياً في دعم حركة التجارة العالمية".

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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