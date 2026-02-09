الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "فيون" المحدودة، المشغّل الرقمي الرائد عالمياً والمدرجة في بورصة ناسداك عن إطلاق مبادرتها الاستراتيجية "استثمر في باكستان، الآن!"، بالشراكة مع ذراعها للخدمات في باكستان "جاز وورلد"، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التي عقدت في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري.

وتسعى المبادرة إلى دعوة المستثمرين الدوليين لإعادة استكشاف فرص الواعدة في باكستان بمنظور جديد، لا سيما في ظل تعافي المؤشرات الاقتصادية للبلاد واتضاح الرؤى حول فرص النمو طويلة الأجل.

وتفعيلاً لهذه المبادرة، أبرمت "جاز وورلد" و"مجموعة نتشيل" مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون والشراكة والحوار في مجالات التحول الرقمي، والنمو الشمولي، وجذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق الباكستانية.

جرت مراسم التوقيع بحضور معالي بلال أزهر كياني، وزير الدولة للمالية والسكك الحديدية في باكستان، وسعادة شفقت علي خان، سفير باكستان لدى دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من كبار الدبلوماسيين وقادة الأعمال.

كما شهد الحفل حضور قيادات مجموعة "فيون"، يتقدمهم أوغي فابيلا، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، وكاان ترزي أوغلو، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عامر إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة "جاز وورلد" وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة فيون، وآخرين.

وبهذه المناسبة، قال معالي بلال أزهر كياني، وزير الدولة للمالية والسكك الحديدية الباكستاني، أن باكستان نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بدعم من مبادرات الحكومة لتعزيز الثقة وبيئة الأعمال الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. وعبّر وزير الدولة عن امتنانه لمبادرة "استثمر في باكستان، الآن!" التي أطلقتها كل من مجموعة "فيون" و"جاز وورلد" ومجموعة "نتشيل"، مبيناً أن مثل هذه الشراكات التي تجمع التحول الرقمي بالاستثمارات العابرة للحدود ستكون مثالاً يحتذي به المستثمرون الأجانب للاستثمار في باكستان.

من جهة أخرى، قال كاان ترزي أوغلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيون" أن المنطقة تقف اليوم على حافة تحول تاريخي في المفاهيم، وصرّح في تعليق له: "نقف اليوم عند نقطة تحولية في التاريخ، فالابتكار المسخر لخدمة البشرية، والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو ما نسميه 'الذكاء المعزز، أصبح يمتلك اليوم القدرة الفعلية على توظيف الخدمات لتغيير آليات تحقيق النمو وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات،" مضيفاً أننا "نهدف من خلال مبادرة 'استثمر في باكستان، الآن!' إلى استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين وإطلاق موجة جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يمكّن باكستان من اغتنام هذه الفرصة. وتشكل القمة العالمية للحكومات في دبي، والتي تحتضن مقرنا الرئيسي، المنصة الأمثل لانطلاق هذه الرحلة."

من جانبه، أكد عامر إبراهيم، الرئيس التنفيذي لـ "جاز وورلد" وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة "فيون" أن مقومات الاقتصاد الكلي في باكستان تمر بتحولات كبرى، قائلاً: "يمكن استقراء واقع باكستان اليوم بشكل أفضل من خلال فهم قوة ومرونة مقوماتها الاقتصادية طويلة الأجل، ولا شك أن المستثمرين الذين يبنون رؤيتهم على هذه الأسس، سيدركون حجم التطور الفعلي الذي تشهده البلاد حالياً." وتابع: "تتمتع باكستان بجاهزية عالية للانطلاق في مرحلة جديدة من النمو بفضل منظومتها الوطنية المتكاملة من المنصات الرقمية، وهو ما يشكل فرصة استثنائية للمستثمرين الإقليميين والعالميين. ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على هذه الإمكانات الواعدة أمام مجتمع الاستثمار العالمي."

تعكس تجربة "فيون" في السوق الباكستانية قصة نجاح التحول الرقمي الذي شهدته البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية. وتجسد "جاز وورلد" هذا التطور عبر دمج كافة خدمات المجموعة تحت مظلة شركة متكاملة للخدمات تقدم حلولها حالياً لنحو 100 مليون عميل، وتشمل محفظتها خدمات الاتصالات الرائدة على مستوى السوق، والخدمات المالية الرقمية، والترفيه الرقمي، فضلاً عن توسعها في حلول قطاع المشاريع، والتأمين، والرعاية الصحية الرقمية، والتجارة الإلكترونية. وعلاوة على ذلك، تعمل الشركة حالياً على تطوير نموذج لغوي كبير (LLM) للغة الأوردية لدعم الطموحات الوطنية لباكستان في مجال الذكاء الاصطناعي.

