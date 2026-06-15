دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: في ظلّ سعي الشركات في منطقة الخليج للتكيّف مع بيئة عالمية متقلبة تتسم بتوترات جيوسياسية، واضطرابات تكنولوجية، وتحولات في سلاسل التوريد، وإعادة هيكلة اقتصادية، يستضيف مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي جلسة حوار حصرية حول قيادة الأعمال في الأزمات، يشارك فيها الدكتور نوح رافورد، خبير المستقبل والمستثمر والاستراتيجي الشهير عالمياً، وكبير خبراء المستقبل السابق في حكومة دبي.

وتعقد جلسة الحوار، التي تحمل عنوان "الرئيس التنفيذي في وقت الأزمات"، يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في فندق أنانتارا داون تاون دبي، وتجمع نخبة من قادة الأعمال ورواد الأعمال وأعضاء مجالس الإدارة وصنّاع القرار الأكثر تأثيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالاستناد إلى تحليل أكثر من 15000 شركة والبيانات المتعلقة بالأزمات على مدى 120 عاماً، سيقدم الدكتور رافورد إطاراً عملياً للتغلب على الاضطرابات، وتحديد نقاط الضعف الاستراتيجية، واتخاذ القرارات المصيرية تحت الضغط، مع تسليط الضوء على أسباب خروج بعض الشركات أكثر قوة بعد مرورها بفترات عدم الاستقرار، فيما تكتفي شركات أخرى بالمحافظة على وضعها السابق.

ويأتي هذا الحدث في أوقات محورية بالنسبة للشركات في المنطقة، حيث تُسرّع اقتصادات الخليج من وتيرة برامج التنويع، ويسهم تبني الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل قطاعات الأعمال، فيما تواجه فرق القيادة ضغوطاً غير مسبوقة لتحقيق التوازن بين مواصلة تحقيق النمو والمرونة المطلوبة في أوقات الأزمات.

وفي هذا السياق، قال سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي: "بنت دبي سمعتها على استشراف التغيير بدلاً من مجرد التفاعل معه. وتعد القدرة على القيادة الفعّالة في ظل فترات التوتر وعدم اليقين من أهم القدرات التي يجب أن يتمتع بها قادة الأعمال. يقدم بحث الدكتور رافورد دليلاً عملياً قائماً على الأدلة، ويحمل أهمية خاصة للشركات في المشهد الاقتصادي سريع التغير في منطقة الخليج."

ويعتبر الدكتور رافورد على نطاق واسع أحد أبرز خبراء المنطقة في مجال المستقبل والاستراتيجية والتقنيات الناشئة. وخلال فترة عمله في حكومة دبي، ساهم في صياغة عدد من المبادرات الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل الطموح للإمارة. وبصفته الشريك الإداري في شركة EMIR في الوقت الحالي، يقدم المشورة للحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال حول كيفية اجتياز التحولات المعقدة وتحديد الفرص في ظل حالة التوتر وعدم اليقين.

وتؤكد الفعالية على الدور المتنامي لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي كمنصة تجمع حوارات الأعمال رفيعة المستوى في دولة الإمارات، مما يعزز سمعة المجلس في استضافة جلسات حوار مع قادة الفكر العالميين وصناع السياسات المؤثرين.

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