دبي: استضاف مجلس الأعمال الأمريكي- الإماراتي، الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية في دولة الإمارات، في أمسية ثقافية ومعرفية ضمت أكثر من 180 شخصية بارزة وجمعت الرؤساء بخبراء الذكاء الاصطناعي العالميين وكبار قادة الأعمال والحكومات.

وتحدث في اللقاء سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، وداني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأميركي–الإماراتي، وجيم وندرمن الرئيس التنفيذي لمجلس منطقة خليج سان فرانسيسكو. فيما شهد اللقاء حوارات ركزت على التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وفرص الشراكة المستقبلية، وإسهام نموذج الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في القطاع الحكومي.

محمد بن طليعة: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات حكومة الإمارات

وأكد سعادة محمد بن طليعة أن دولة الإمارات تضع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مختلف القطاعات الحكومية على رأس أولوياتها، بما يدعم سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات الوطنية ورؤى الدولة لتعزيز حكومة رائدة رقمياً ومواكبة لمتغيرات المستقبل.

وقال محمد بن طليعة إن اللقاءات التي تعقد مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً أن دولة الإمارات ماضية في تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج نوعية تسهم في صناعة مستقبل رقمي أكثر كفاءة وابتكاراً.

محمد الكويتي: التعاون على المستوى الدولي وتعميق الشراكات في المجال السيبراني ضرورة واقعية

من جهته، أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات إن التهديدات السيبرانية أصبحت أكثر تعقيدًا وانتشارًاـ ما يجعل التعاون على المستوى الدولي وتعميق الشراكات في المجال السيبراني، ضرورة واقعية.

وقال محمد الكويتي: "تعكس هذه اللقاءات ريادة دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني وحرصها على تحقيق التعاون الدولي في مواجهة التحديات السيبرانية، من خصوصية البيانات والبنية التحتية الحيوية إلى الدفاع القائم على الذكاء الاصطناعي"، وأضاف : "ندرك أهمية حماية أصولنا الرقمية من التهديدات المتسارعة، ونعمل على تعزيز قدراتنا في مجال الامن السيبراني من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وبناء القدرات البشرية وتعزيز تبادل الخبرات لمجابهة التهديدات السيبرانية عبر مشاركة أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة".

عبد الرحمن المحمود: بناء مستقبل رقمي قائم على تعزيز التواصل مع أفضل الخبراء العالميين

وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أن الزيارة المعرفية تهدف لترسيخ مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للتعاون وتبادل المعارف والخبرات، وتعكس إيمان الحكومة بأهمية بناء مستقبل رقمي قائم على تعزيز التواصل مع أفضل الخبراء العالميين، وتوسيع التعاون لفتح آفاق جديدة للابتكار المشترك، وصياغة حلول عملية، بالتعاون مع نخبة من قادة التكنولوجيا حول العالم، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتقنية والابتكار.

وشهد اللقاء حضور الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية في دولة الإمارات وقادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن ضمنهم سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، وكارلا ميز المؤسس المشارك ورئيس السياسات والأبحاث العالمية في "سمارت كوهورت"، وديفيد كابيلي المؤسس المشارك ورئيس الشراكات العالمية في "سمارت كوهورت"، ومحمود جاسم المدير الإقليمي للقطاع الحكومي في "دل تكنولوجيز"، ودوغ برونكي الرئيس التنفيذي للغرفة العالمية، وطارق شكري مدير تغطية المستثمرين الرئيسيين العالميين في "بي دبليو سي"، وبلال أبو غزالة المؤسس والرئيس التنفيذي ل1001، وممثلين من مجلس الأعمال الأميركي–الإماراتي ومجلس منطقة خليج سان فرانسيسكو، وشركات "سيسكو" و"غوغل" و"آي بي إم" و"أبلايد أيه آي" و"أوراكل" وجامعة ولاية سان فرانسيسكو ، و"أكاماي" و"ألبرتسونس" و"كور 42" و"كلاود فلير" .

واختُتمت الأمسية بحوار مفتوح تناول فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض تجارب عالمية في مجالات الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي التطبيقي، مؤكّدين على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات في دعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا.

وجاء تنظيم اللقاء ضمن الزيارة المعرفية التي ينظمها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بالتعاون مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لـ 50 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية في الدولة إلى كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن جهودها لترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي وتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.

