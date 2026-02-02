التعاون المثمر والبناء بين القطاعين العام والخاص يسهم في تعزيز منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دبي

تدعم المبادرة الموردين الإماراتيين وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية لتوسيع نطاق استفادة المنشآت الإماراتية في دبي من الوصول إلى فرص مشتريات جديدة، وزيادة حضورها التجاري، ومواصلة نموها.

تندرج هذه الشراكة في إطار مساعي المؤسسة لدعم المشاريع الوطنية وتحفيز منظومة ريادة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وترسيخ مكانتها كمركز منافس وجاذب للمنشآت الإماراتية. كما تهدف إلى تعزيز كفاءة أعضاء المؤسسة في إطلاق أعمالهم وتوسيع نطاق عملياتهم من خلال توفير فرص المشتريات المخصصة، وإتاحة المجال أمامها للاستفادة من مساحات تجارية وإيجارية بأسعار تفضيلية ضمن شبكة مرافق مجموعة تداوي للرعاية الصحية. كما تسهم الشراكة في ربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمستويات طلب مستقرة وعالية الجودة في قطاع الرعاية الصحية، بهدف تمكين المنشآت التجارية على المدى الطويل.

بموجب الاتفاقية، سيحصل أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تخفيضات على أسعار المساحات والمواقع التجارية، بما في ذلك منافذ البيع بالتجزئة، والخدمات المخصصة لتلبية احتياجات المرضى والزوار.

كما تنص الاتفاقية على منح الأولوية للمورّدين الإماراتيين من أعضاء المؤسسة في الحصول على الصفقات والعقود التي ستدرجها مجموعة تداوي ضمن قائمة مورديها، حيث يشمل نطاق عقود المشتريات مجموعة واسعة من الاحتياجات، تغطي متطلبات قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب فئات المشتريات العامة. وستتيح الشراكة لأعضاء المؤسسة كذلك فرصة المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها مجموعة تداوي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، يشكّل تمكين روّاد الأعمال المواطنين ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مرن وتنافسي يواكب متطلبات المستقبل. وتعكس شراكتنا مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية التزامنا بتوفير فرص عملية لأعضاء المؤسسة قائمة على احتياجات السوق. إنّ هذه الشراكة تجمعنا بإحدى مجموعات الرعاية الصحية الرائدة فـي دبي"تداوي"، التي تتيح لأعضاء المؤسسة استكشاف خيارات مشتريات جديدة، وتوسيع أعمالهم بصورة مستدامة. وتلعب مثل هذه الشراكات دوراً حيوياً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز أسس منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارة".

وأضاف أحمد الروم: "إنّ التعاون والتواصل مع القطاع الخاص أمر في غاية الأهمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يجعل هذا القطاع شريكاً أساسياً في النجاح والتقدم الذي يحققه برنامج المورد الإماراتي".

من جانبه قال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية: "تعكس هذه الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التزام مجموعة تداوي للرعاية الصحية بالمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني عبر دمج المنشآت الإماراتية ضمن سلاسل توريد في قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال إتاحة فرص مشتريات نوعية وبيئة تشغيلية داعمة، نسعى إلى تمكين الموردين الإماراتيين من تحقيق نمو مستدام، وتعزيز كفاءة وتطوير أعمالهم". وأضاف: "نحن نؤمن بأن بناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص يشكّل ركيزة أساسية لرفع تنافسية القطاع الصحي، وتعزيز جاهزيته لتلبية احتياجات المجتمع بجودة وكفاءة عالية".

وترسي اتفاقية التعاون الاستراتيجي إطار عملٍ واضح للتنسيق والمتابعة والتقييم المستمر، بما يشمل إعداد تقارير دورية حول الأداء والتأثير، وإطلاق مبادرات مشتركة للتواصل. وتقدم هذه التقارير تقييماً للنتائج مثل نمو الإيرادات، وكفاءة التكاليف، وتوفير فرص العمل، والتوسع في الأسواق، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاركة. ومن خلال المواءمة بين الجهود الحكومية المبذولة لدعم هذه الفئة من المنشآت، ومتطلبات القطاع الخاص والبنية التحتية، تؤكد الشراكة بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجموعة تداوي للرعاية الصحية مكانة دبي الرائدة كمركز رائد لريادة الأعمال والنمو المستدام للمنشآت .

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتهدف إلى توفير الدعم والمعلومات وتعزيز توسع ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتسعى المؤسسة إلى دعم رواد الأعمال الإماراتيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع المراحل، ما يتيح تعزيز مساهمة هذه المشاريع في اقتصاد الإمارة وترسيخ مفهوم الابتكار والقيادة في جميع جوانب القطاع.

وبإلهام من رؤية القيادة الرشيدة في دبي، وبما ينسجم مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأجندة دبي الاقتصادية D33، تولي المؤسسة الأولوية لمشاركة روّاد الأعمال والمواهب الوطنية في منظومة ريادة الأعمال، مع التركيز على تأهيل الجيل المقبل من المواهب الإماراتية الشابّة الطموحة والمتميزة. وتمثل هذه الاستراتيجية دوراً محورياً في بناء منظومة شاملة لريادة الأعمال تدعم تطوير الشركات المحلية وتحثها على التطور والتحول إلى شركات رائدة على الساحة الدولية. وتلتزم المؤسسة بتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين الإماراتيين ومساعدتهم على تأسيس شركاتهم ابتداءً من التخطيط لشؤونهم المالية وتبسيط الإجراءات الرسمية ووصولاً إلى مرحلة التسجيل.

نبذة عن مجموعة تداوي للرعاية الصحية:

تُعدّ مجموعة تداوي للرعاية الصحية مجموعة وطنية رائدة أسسها المواطن مروان إبراهيم ناصر، وتقدّم منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية التخصصية تحت سقف واحد، وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والتكنولوجيا وسلامة المرضى، حيث تحظى باعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI). وتضم المجموعة 20 عيادة منتشرة في الدوائر الحكومية والجهات الخاصة في دبي، وتقدّم خدماتها لأكثر من 60 ألف موظف، بما يعكس دورها المحوري في دعم منظومة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية في الإمارة.

