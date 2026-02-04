● توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة و"طلبات" لإطلاق المبادرة خلال القمة العالمية للحكومات

● برنامج "طلبات جرو" مخصص للمطاعم المملوكة لإماراتيين وذات إمكانات عالية، عبر التدريب، وتحسين الأداء، والنمو وفق مقاييس خاصة بالمنصة

● مسار تنمية جديد على مدى 12 شهراً يضيف تمكيناً تجارياً ورقمياً منظّماً إلى مبادرة "طاولة الشيف الإماراتي"

● تدعم المبادرة أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز نمو شركات الأغذية المحلية ورفع تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة

الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة،إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اتفاقية مع "طلبات"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإطلاق مبادرة "طاولة الشيف الإماراتي بلس"، بدعم من طلبات جرو.

وترتكز المبادرة الجديدة على "طاولة الشيف الإماراتي"، التي تعنى باكتشاف المواهب الإماراتية في فنون الطهي، وتمكينها وتسليط الضوء عليها، حيث يضيف برنامج "طلبات جرو" مسار نمو منظّم وطويل الأمد يهدف إلى دعم المطاعم المملوكة لإماراتيين في التوسع المستدام ضمن منظومة الأغذية والضيافة المنافسة في دبي.

وقع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاق المبادرة أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتون غيسلس، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2026..

وتجسّد المبادرة التزام دبي بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها كأكثر البيئات جذبًا وأسرعها نموا للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال الإماراتيين، وذلك من خلال تمكينهم، ودعم نمو واستدامة أعمالهم، وتنمية المواهب في قطاع الأغذية.

وتستمر المبادرة على مدار 12 شهراً، حيث تدعم مجموعة مختارة من المطاعم الإماراتية المحلية ذات الإمكانات العالية من خلال مزيج متكامل يشمل برامج تدريب مكثفة، وتمكيناً تجارياً مصمماً وفق احتياجات كل منشأة، إلى جانب دعم فردي مستمر. وتنطلق المبادرة بمرحلة تمهيدية مكثفة لمدة 6 أسابيع، يتبعها دعم استشاري متواصل وتحسين الأداء، يتم تقديمه عبر "طلبات جرو"، منصة طلبات المتخصصة في تمكين ونمو الأعمال الصغيرة.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تم تصميم مبادرة طاولة الشيف الإماراتي لاكتشاف ورعاية المواهب الوطنية في المأكولات وفنون الطهي من خلال ربط الإبداع بفرص حقيقية في السوق. وتأتي طاولة الشيف الإماراتي بلس لتبني على هذه الأسس عبر تقديم مسار نمو منظّم يركّز على الجاهزية التجارية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستدامة على المدى الطويل. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع طلبات، نتيح للمطاعم المملوكة لإماراتيين التوسع بثقة، وتعزيز تنافسيتها، ولعب دور فاعل ومستدام في منظومة الأغذية والضيافة في دبي".

ومن جهته، قال تون غيسلس، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات: "تُشكّل المطاعم المحلية الصغيرة عنصراً أساسياً في قطاع الأغذية في دبي وفي اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال مبادرة ’طاولة الشيف الإماراتي بلس‘، نعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للانتقال إلى ما هو أبعد من تعزيز الظهور لفترة قصيرة، والتركيز بدلاً من ذلك على بناء القدرات على المدى الطويل، عبر دعم أصحاب المطاعم الإماراتيين بالأدوات والتوجيه ومنح الثقة اللازمة لتحقيق النمو في بيئة تتزايد فيها التنافسية".

ويعتمد برنامج طلبات جرو في جوهره على التدريب كركيزة رئيسية، مع تركيز واضح على التميز التشغيلي، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتحسين الأداء، والاستخدام الفاعل للأدوات الرقمية والإمكانات التي تتيحها المنصة. كما تستفيد الأعمال المشاركة من تعزيز مستوى الظهور، ودعم تجاري منظّم، وتوجيه مخصص يهدف إلى ترسيخ المرونة على المدى الطويل ودعم مسارات النمو المستدام.

-انتهى-

#بياناتحكومية